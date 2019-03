Tudor Gold: Schließung der Non-Brokered Privatplazierung in Höhe von 2.983.550 $, die strategisches Investment von E. Sprott beinhaltet

VANCOUVER, 19. März 2019 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits angekündigte, nicht vermittelte Privatplazierung abgeschlossen hat. Die Privatplazierung umfasst den Verkauf von 11.934.200 Einheiten (die Einheit) zu einem Preis von 0,25 $ je Anteil abgeschlossen wurde, mit einem Gesamtbruttoerlös in Höhe von 2.983.550 $ (das "Angebot").Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Optionsschein für eine Stammaktie (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ für einen Zeitraum von einem Jahr nach Abschluss der Privatplazierung, beginnend mit dem Datum, dass vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Privatplazierung liegt. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange oder einer anderen Börse, an der die Stammaktien des Unternehmens hauptsächlich notiert sind, zu einem Preis von mehr als 1 $ pro Aktie über einen Zeitraum von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen notiert, ist die Gesellschaft berechtigt, das Verfallsdatum der Warrants zu verkürzen, indem sie die Inhaber der Warrants schriftlich davon in Kenntnis setzen wird, dass die Warrants an dem Tag verfallen, der mindestens 30 Tage nach dem Datum dieser Benachrichtigung liegt.Der Erlös aus dem Verkauf der Anteile wird zur Verbesserung des Betriebskapitals der Gesellschaft, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Beschleunigung der Explorationsarbeiten auf den Konzessionsflächen der Gesellschaft im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia verwendet.Der Erlös aus dem Verkauf der Anteile wird zur Verringerung der Verbindlichkeiten und zur Verbesserung des Betriebskapitals der Gesellschaft, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Beschleunigung der Explorationsarbeiten auf den Konzessionsflächen der Gesellschaft im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia verwendet. Im Zusammenhang mit der Privatplazierung zahlte die Gesellschaft insgesamt 103.395 $ Finderlohn an Dritte, die der Gesellschaft Zeichner an der Privatplazierung vorgestellt haben.Alle Stammaktien, Warrants und alle bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltedauer bis zum 20. Juli 2019, sofern es nicht anders gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und der TSX Venture Exchange erlaubt ist.Im Rahmen der Privatplazierung erwarb Herr Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd., eine von ihm in Besitz befindliche Gesellschaft, 6.000.000 Einheiten über eine Gesamtinvestition in Höhe von 1.500.000 $. Nach Abschluss der Privatplatzierung machen die Anteile von Herrn Sprott auf einer nicht verwässerter Basis 5,5% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft und 10,5% auf teilweise verwässerter Basis aus, vorausgesetzt der Annahme, dass die hierunter erworbenen Warrants als Teil der Einheiten ausgeübt werden. Vor dieser Investition besaß Herr Sprott keine Wertpapiere der Gesellschaft.Die von Herrn Sprott erworben Anteile dienen zu Anlagezwecken und mit längerfristigem Horizont. Herr Sprott kann zusätzliche Wertpapiere der Gesellschaft entweder auf dem offenen Markt oder durch private Akquisitionen erwerben oder Wertpapiere der Gesellschaft entweder auf dem offenen Markt oder in der Zukunft durch private Veräußerungen verkaufen, abhängig von den Marktbedingungen, der Umformulierung von Plänen und / oder anderen relevante Faktoren.Eine Kopie des Frühwarnberichts (early warning report) der 2176423 Ontario Ltd. wird im Unternehmensprofil von SEDAR erscheinen und kann auch durch einen Anruf unter der Telefonnummer (+1-416-362-7172) erhalten werden. (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J2) Tudor Gold Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf Edelmetall- und Basismetallprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Projekte befinden sich im berühmten Goldenen Dreieck, einem Gebiet, in der es diverse historische Minen gibt sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die in Produktion gebracht werden können. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (Tudor Gold ist zu 60% beteiligt) grenzt an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. im Südwesten und an das Grundstück Brucejack von Pretium Resources Inc. im Südosten. Das Unternehmen ist außerdem zu 60% an dem Electrum-Projekt beteiligt und zu 100% an dem 18.300 Hektar großen Crown-Projekt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 