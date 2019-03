IAMGOLD annonce une réduction des effectifs à sa mine d'or Westwood

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 19 mars 2019) - IAMGold Corp. (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'elle procédera à une réduction de 32 % des effectifs à sa mine d'or Westwood au Québec (Canada) dans le cadre d'un processus qui a débuté cette semaine.

Cette décision découle, d'une part, de réductions planifiées en raison de l'état d'avancement du développement minier et, d'autre part, de réductions de rajustement en lien avec les prévisions de production annoncées antérieurement. Comme annoncé précédemment, les prévisions de production de Westwood pour 2019 se situent entre 100 000 et 120 000 onces. La réduction des effectifs se veut une mesure de stabilisation du contrôle des coûts. La Société élabore un plan de la durée de vie de la mine (DVM) révisé à Westwood et compte présenter une mise à jour au quatrième trimestre de 2019.

« Nous regrettons sincèrement le départ de nos estimés collègues et nous leur offrons une aide à l'emploi, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Nous sommes arrivés à la conclusion que cette décision difficile était nécessaire, de concert avec les réductions planifiées, après avoir évalué les niveaux et les coûts de production. Nous continuons de nous concentrer sur l'élaboration d'un plan à long terme sécuritaire et rentable pour Westwood. Au nom de toutes les personnes d'IAMGOLD, je tiens à exprimer notre appréciation du travail assidu et de l'engagement de tous nos employés de Westwood. »

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance gr ce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

