SP Angel: Gold erfährt Aufwind durch Erwartungen einer milden Fed

In der Zeit vor dem Treffen des Offenmarktausschusses der Federal Reserve ist der Goldpreis gestiegen, so hieß es von Analysten. Aufgrund Erwartungen einer milderen Haltung der Zentralbank sei das Metall nach oben geklettert, berichtet Scrap Register Das Unternehmen SP Angel meinte, es sei wahrscheinlich, dass die Offiziellen der Fed eine geduldigere Geldpolitik signalisieren würden; Grund dafür sei die zunehmende Wirtschaftsschwäche.Erwartungen gemäß solle der Zinssatz unverändert bleiben, wobei man des Weiteren nur wenige weitere Zinssteigerungen in diesem Jahr erwarte. Niedrigere US-Zinsen tendieren dazu, den Goldpreis zu unterstützen und dem US-Dollar zu schaden.Zudem bedeute es niedrigere Opportunitätskosten für das Halten von Vermögenswerten, die keine Rendite abwerfen, wie Edelmetalle.© Redaktion GoldSeiten.de