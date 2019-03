Goldproduktion in den USA - Dezember & Gesamtjahr 2018

Die Fördermenge der in den USA befindlichen Goldminen ist im Dezember 2018 verglichen zum Vormonat leicht zurückgegangen. So ist den aktuellsten Zahlen zu entnehmen, die vom geologischen Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey ( USGS ) veröffentlicht wurden. Ebenfalls ging die Minenproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls leicht zurück.Insgesamt förderte man im Dezember 2018 etwa 19.200 Kilogramm Gold; 4% weniger als noch im Dezember 2017. Die vorläufige Gesamtproduktion 2018 beläuft sich auf 211.000 Kilogramm. Dies stellt eine Abnahme von 11% gegenüber der Gesamtfördermenge 2017 dar.Am Tag wurden im 12. Monat des Jahres durchschnittlich etwa 620 Kilogramm gefördert, etwas weniger als die 645 Kilogramm im November. Insgesamt betrug die durchschnittliche tägliche Produktionsmenge im Jahr 2018 etwa 579 Kilogramm; 2017 waren es noch 649 Kilogramm gewesen.Der durchschnittliche Monatspreis von Engelhard Industries belief sich im Dezember 2018 auf 1.254,16 Dollar je Unze Gold, 35,54 Dollar je Unze mehr als im November.© Redaktion GoldSeiten.de