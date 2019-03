Caledonia Mining Corp.: Ergebnisse 4. Quartal 2018 und das Geschäftsjahr zum 31.12.2018

3 Monate zum 12 Monate Kommentar

31. zum 31.

Dezember Dezember



2017 2018 2017 2018

Produktion G16.42514.95256.13354511 Die Produktion war vor

old allem aufgrund der

( niedrigeren Qualität

Unzen) geringer.



On-Mine 556 688 633 690 Die höheren Kosten waren

Kosten pro hauptsächlich auf

Unze niedrigere Qualitäten

($/ zurückzuführen, die die

oz) Non-IFRS Menge an Gold, das aus

-Messungen jeder Tonne geförderten

wie und verarbeiteten

Materials gewonnen wurde,

"On-Mine reduzierten.

Cost per

ounce",

"AISC",

"Average

Realized

Gold

Price"

und

"Adjusted

Earnings

per Share"



werden in

diesem

Dokument

verwendet.



Siehe

Abschnitt

10 des

MD&A für

eine

Erläuterung

von

Nicht-IFRS-

Maßnahmen.





All-in-susta901 774 847 802 Trotz höherer On-Mine-Koste

ining n

war

Kosten ($/Un en die AISC pro Unze

ze niedriger, was auf den

) ("AISC")1 Exportkreditanreiz

("ECI") zurückzuführen

ist, der ab Februar 2018

von

2,5

Prozent auf 10 Prozent der

Einnahmen

stieg.



Durchschnitt1.256 1.205 1.243 1.245 Der durchschnittlich

lich erzielte Goldpreis

realisierte spiegelt den Marktpreis

r von Gold wider.

Gold-preis



($/Unze) 1

Bruttogewinn8.411 5.374 26.32121.587Der Bruttogewinn sank

Der aufgrund der niedrigeren

Bruttogewin Produktion und der

n ergibt höheren

sich nach Produktionskosten; der

Abzug von Bruttogewinn für das

Lizenzgebüh Quartal wurde auch durch

ren, den niedrigeren

Produktions realisierten Goldpreis im

kosten und Vergleich zum vierten

Abschreibun Quartal 2017 ("Q4 2017"

gen, aber oder das "vergleichbare

vor Quartal") negativ

Verwaltungs beeinflusst.

kosten,

sonstigen

Erträgen,

Zins- und

Finanzierun

gskosten

und

Steuern.



($'000's)

Den 3.232 2.784 9.384 10.766Der niedrigere

Aktionären zurechenbare Gewinn im

zurechenbar Quartal spiegelt den

er niedrigeren Rohertrag

Reingewinn wider, der teilweise

durch den gestiegenen EKI

($'000's) ausgeglichen wird. Im

Berichtsjahr wurde der

niedrigere Bruttogewinn

durch eine höhere EBI und

eine Verringerung der

sonstigen Aufwendungen

wie

Wechsel

-kursverluste und

aktienbasierte

Vergütungen mehr als

ausgeglichen.



3 Monate zum12 Monate Kommentar

31. zum 31.

Dezember Dezember



2017 2018 2017 2018

Bereinigtes 47,9 21,1 135,4 131,5 Das niedrigere bereinigte

Ergebnis EPS im Quartal spiegelt

je Aktie den niedrigeren

("EPS") Jahresüberschuss wider,

1 (Cent) der durch eine Auflösung

von

Währungsverlusten

und geringere latente

Steuern verstärkt

wurde

. Das bereinigte EPS des

Jahres fiel trotz des

höheren zurechenbaren

Gewinns aufgrund der

Umkehrung von

Wechselkursverlusten

niedriger

aus

.

Nettoliquidi12.75611.18712.75611.187Die Nettozahlungsmittel

tät und -äquivalente

und Äquival

ente waren aufgrund der

($'000's) anhaltend hohen

Investitionen und des

geringeren

Mittelzuflusses aus der

laufenden

Geschäftstätigkeit

niedriger.





Nettobarmitt7.914 5.079 24.51217.667Der Cashflow aus laufender

el Geschäftstätigkeit war

aus aufgrund eines Anstiegs

betrieblich des Working Capital

er niedriger

Tätigkeit .

(in

Tsd. USD)

($000s)

3 Monate zum 12 Monate per Ende

31. 31. Dezember

Dezember



2017 2018 2016 2017 2018

Umsatzerlöse 19,599 17,495 61,992 69,762 68,399

Lizenzgebühren (986) (877) (2,923)(3,498)(3,426)

Produktionskosten (9,188)(10,060(32,086(36,180(39,315

) ) ) )



Abschreibungen (1,014)(1,184)(3,491)(3,763)(4,071)

Bruttogewinn 8,411 5,374 23,492 26,321 21,587

Sonstiges Ergebnis 535 2,001 1,275 2,399 6,765

Verwaltungsaufwand (1,370)(1,840)(7,263)(5,911)(6,465)

Netto-Fremdwährungs(verlust)/ (396) 338 (505) (380) 223

-gewinn



Aktienbasierte Aufwendungen (369) 135 (618) (976) (315)

mit Barausgleich





Anteilsbasierter Aufwand mit - - (170) (835) (14)

Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente



Verkauf von Blanket Mine - - 3,202 - -

Schatzanweisungen



Margenabruf bei - - (435) - (360)

Sicherungsgeschäften



Betriebsergebnis 6,811 6,008 18,978 20,618 21,421

Finanzergebnis (7) (78) (176) (31) (220)

Ergebnis vor Steuern 6,804 5,930 18,802 20,587 21,201

Steueraufwand (2,815)(2,344)(7,717)(8,691)(7,445)

Jahresüberschuss 3,989 3,586 11,085 11,896 13,756

Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in die Gewinn-

und Verlustrechnung

umgegliedert werden oder

werden

können.



Fremdwährungsumrechnungsdiffe 350 (167) 262 373 (676)

renzen

für ausländische Geschäftsbe

triebe



Gesamtergebnis des Jahres 4,339 3,419 11,347 12,269 13,080



Gewinn, der auf:

Eigentümer der Gesellschaft 3,232 2,784 8,526 9,384 10,766

Nicht beherrschende Anteile 757 802 2,559 2,512 2,990

Jahresüberschuss 3,989 3,586 11,085 11,896 13,756

Gesamtergebnis, das auf:

Eigentümer der Gesellschaft 3,582 2,617 8,788 9,757 10,090

Nicht beherrschende Anteile 757 802 2,559 2,512 2,990

Gesamtergebnis des Jahres 4,339 3,419 11,347 12,269 13,080



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges

Gesamtergebnis



(Fortsetzung)





3 Monate zum 312 Monate per Ende

1. 31. Dezember

Dezember



2017 2018 2016 2017 2018

Ergebnis je Aktie (in Cent) (

i)



Basis 29.5 25.1 79.5 86.5 98.9

Verwässert 29.4 25.2 79.0 86.3 98.9



Bereinigtes Ergebnis je

Aktie (in Cent)



(i) (ii) (ii)

Basis 47.9 21.1 98.6 135.4 131.5

($000s)

12 Monate zum 31.

Dezember



2016 2017 2018

Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit



Aus betrieblicher Tätigkeit 25,67128,885 21,119

erwirtschaftete Zahlungsmittel





Zinsergebnis (194) (161) (108)

Gezahlte Steuern (2,466(4,212)(3,344

) )



Nettozahlungsmittel aus betrieblicher 23,01124,512 17,667

Tätigkeit





Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen (19,88(21,639(20,19

5) ) 2)



Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen3 - -

Mittelabfluss aus (19,88(21,639(20,19

Investitionstätigkeit 2) ) 2)





Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit



Gezahlte Dividenden (2,994(3,310)(3,497

) )



Tilgung von langfristigen Darlehen - (1,500)(1,500

)



Erlöse aus befristeten Darlehen 3,000 - 6,000

Terminkredit - Transaktionskosten (73) - (60)

Aktienemission 433 246 -

Aktienrückkauf - (146) -

Mittelzufluss/(-abfluss) aus der 366 (4,710)943

Finanzierungstätigkeit





Nettozunahme/(-abnahme) der 3,495 (1,837)(1,582

Zahlungsmittel und )

Zahlungsmitteläquivalente



Wechselkursbedingte Veränderungen des (40) 258 13

Finanzmittelbestands



Nettozahlungsmittel und -äquivalente 10,88014,335 12,756

zu Beginn der

Periode



Nettozahlungsmittel und -äquivalente 14,33512,756 11,187

am Ende der Periode







Konsolidierte Bilanz

($000s) Stand am 31. 31. 31.

Dezember Dezember Dezember



2016 2017 2018

Summe langfristiges Vermögen 64,917 82,143 97,525

Vorräte 7,222 9,175 9,427

Geleistete Anzahlungen 810 709 866

Forderungen aus Lieferungen und 3,425 4,962 6,392

Leistungen und sonstige

Forderungen



Zahlungsmittel und 14,335 13,067 11,187

Zahlungsmitteläquivalente



Zur Veräußerung gehaltene - - 296

Vermögenswerte



Bilanzsumme 90,709 110,056 125,693

Summe langfristige 21,560 25,243 34,687

Verbindlichkeiten



Kurzfristiger Teil der 1,410 1,486 -

befristeten

Kreditlinie



Verbindlichkeiten aus 8,077 12,660 10,051

Lieferungen und Leistungen und

sonstige

Verbindlichkeiten



Verbindlichkeiten aus 345 1,145 1,538

Ertragsteuern



Banküberziehung - 311 -

Verbindlichkeiten im - - 609

Zusammenhang mit zur

Veräußerung gehaltenen

Vermögenswerten



Total Verbindlichkeiten 31,392 40,845 46,885

Den Aktionären zurechenbares Eig 55,609 63,267 70,463

enkapital



Nicht beherrschende Anteile 3,708 5,944 8,345

Total Eigenkapital 59,317 69,211 78,808

Summe der Passiva 90,709 110,056 125,693

St. Helier, 20. März 2019 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie ihre Betriebs- und Finanzergebnisse für das vierte Quartal ("Q4" oder das "Quartal") und das am 31. Dezember 2018 endende Jahr (das "Jahr") vorgelegt hat. Das wichtigste Kapital Caledonias ist eine 49-prozentige Beteiligung an der Blanket Mine ("Blanket") in Simbabwe. Nach der Unterzeichnung einer am 6. November 2018 angekündigten Vereinbarung beabsichtigt Caledonia, weitere 15 Prozent der Blanket von einem der indigenen Aktionäre von Blanket zu erwerben. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der simbabwischen Aufsichtsbehörden. Caledonia konsolidiert Blanket weiter und die nachstehend aufgeführten operativen und finanziellen Informationen basieren auf 100 Prozent, sofern nicht anders angegeben. Alle Währungsreferenzen beziehen sich auf US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.1. Non-IFRS-Messungen wie "On-Mine Cost per ounce", "AISC", "Average Realized Gold Price" und "Adjusted Earnings per Share" werden in diesem Dokument verwendet. Siehe Abschnitt 10 des MD&A für eine Erläuterung von Nicht-IFRS-Maßnahmen."Blanket lieferte eine robuste Leistung, trotz der bekannten Herausforderungen, die sich aus der Geschäftstätigkeit in Simbabwe ergeben. Wir haben gute Fortschritte im Zentralschachtbau gemacht, der voraussichtlich in etwa 15 Monaten einsatzbereit sein wird, und wir haben unsere Erfolgsgeschichte beim Ausbau der Ressourcenbasis bei Blanket fortgesetzt."Die Produktion für das Jahr war niedriger als im Jahr 2017, was in erster Linie auf eine ungeplante niedrigere Rückgewinnung infolge einer zusätzlichen Verwässerung aufgrund der Einführung von Langlochstollen in bestimmten Bereichen aus Sicherheitsgründen zurückzuführen ist. Vorausgesetzt, die Bohrungen sind genau und die Form des Riffes variiert nicht zu sehr, ist das Langlochstollenverfahren eine effiziente Bergbaumethode; jedoch sind Bohrgenauigkeit und die Wahl der am besten geeigneten Gebiete für die Verwendung dieser Methode unerlässlich, um die Verdünnung zu reduzieren. Das Management begegnet diesem Problem mit einer umfassenden Umschulung von Bohrführern, und die Situation scheint sich nun zu verbessern. Die untertägigen logistischen Probleme, die die Produktion im Jahr 2017 betrafen, sind weitgehend gelöst: Im Berichtsjahr wurde eine Rekordmenge an Erz abgebaut."Im Laufe des Jahres haben wir den Investitionsplan in der Blanket Mine weiter umgesetzt, mit dem Ziel, die Produktion auf 80.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Bestimmte operative und wirtschaftliche Faktoren haben dazu geführt, dass weniger Entwicklungsvortrieb erreicht wurde als geplant, was zu einem langsameren Produktionsanlauf als ursprünglich erwartet geführt hat. Die Produktion wird nun auf etwa 75.000 Unzen im Jahr 2021 geschätzt und steigt auf etwa 80.000 Unzen im Jahr 2022. Der Zentralschacht hat eine Tiefe von 1.150 Metern erreicht - nur 54 Meter vom geplanten Schachtboden entfernt. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt derzeit auf der horizontalen Entwicklung der Ladestation. Ich gehe davon aus, dass die Schachtbauarbeiten bis Ende Juni 2019 abgeschlossen sein werden, danach wird der Schacht vor der Inbetriebnahme, die für Mitte 2020 geplant ist, ausgerüstet."Die Exploration wird auf Blanket mit ermutigenden Ergebnissen fortgesetzt. Im September 2018 gaben wir ein Ressourcen-Upgrade bekannt, das das in den gemessenen und angezeigten Ressourcen enthaltene Gold um 13 Prozent auf 805.000 Unzen erhöhte. Das in den abgeleiteten Ressourcen enthaltene Gold stieg um neun Prozent auf 963.000 Unzen. Dieses Ressourcen-Upgrade ist das siebte Jahr in Folge des Ressourcenwachstums bei Blanket, wo die Ressourcen seit 2011 um 858.000 Unzen zugenommen haben, obwohl im gleichen Zeitraum über 300.000 Unzen gefördert wurden."Das monetäre Umfeld in Simbabwe wurde durch politische Veränderungen schwieriger, obwohl die allgemeine Richtung der Politikentwicklung positiv zu sein scheint. Änderungen der Richtlinien führten im Oktober 2018 und Februar 2019 zu einer Störung des Geschäftsbankensystems, was sich negativ auf die Beschaffung auswirkte. Verzögerungen bei der Beschaffung kritischer Artikel führten dazu, dass die Investitionsgüter unter mangelnder Wartung litten, was die Häufigkeit von Ausfällen erhöhte. Wir sind optimistisch, dass die Einführung eines Marktwechselkurses im Februar 2019 mit der Zeit eine Rückkehr zu normalen Betriebsbedingungen ermöglichen wird."Die Kosten im Jahr und im Quartal lagen über den Erwartungen, was auf eine Kombination aus gestiegenen Preisen für Cyanid und Stahl, den gestiegenen Kosten für eine größere Flotte von Gleislosgeräten, die in den Rückgängen operierten und den negativen Auswirkungen von niedriger als erwarteten Qualitäten zurückzuführen ist."Ungeachtet dieser Herausforderungen blieb die finanzielle Performance des Unternehmens robust: Der den Aktionären für das Jahr zurechenbare Reingewinn stieg von 9,4 Mio. USD auf 10,8 Mio. USD; der operative Cash Flow vor Arbeitskapital betrug 25,8 Mio. USD für das Jahr, verglichen mit 26,8 Mio. USD im Jahr 2017. Das Arbeitskapital stieg jedoch im Jahr 2017 um 4,7 Mio. US-Dollar gegenüber einer Reduzierung um 2,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2017 - die Erhöhung ist auf eine Erhöhung der fälligen Beträge für Goldverkäufe und Mehrwertsteuerrückerstattungen der Regierung von Simbabwe sowie auf eine Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Nach Ablauf des Jahres hat Blanket alle zum 31. Dezember 2018 fälligen Beträge für Goldverkäufe und 1,2 Mio. USD für Mehrwertsteuerrückerstattungen erhalten, was alle länger ausstehenden Beträge widerspiegelt."Gegen Ende des Jahres nahm Blanket eine neue dreijährige Kreditfazilität in Höhe von 6 Millionen Dollar in Anspruch, nachdem die bisherige Kreditfazilität von 3 Millionen Dollar zurückgezahlt worden war. Die liquiden Mittel betrugen am Ende des Jahres 11,2 Mio. USD (2017: 12,8 Mio. USD)."Aus diesen Cashflows und Barmitteln finanzierte Blanket 17,8 Mio. USD an Expansionskapitalinvestitionen, 2,2 Mio. USD an nachhaltigen Investitionen und zahlte 1,5 Mio. USD an Schulden zurück; Caledonia zahlte auch 2,9 Mio. USD an Dividenden."Leider gab es im Laufe des Jahres zwei tödliche Unfälle auf Blanket. Die sichere Produktion von Gold ist unser oberstes Ziel und die Sicherheit darf niemals gefährdet werden. Als Reaktion auf die jüngsten Unfälle haben wir einen innovativen Ansatz für die Sicherheitsausbildung eingeführt, die so genannte Nyanzvi-Initiative, die die Arbeitnehmer einem intensiven, einwöchigen Sicherheitsprogramm aussetzt. Das Programm konzentriert sich auf Verhaltensänderungen und wurde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern selbst konzipiert und umgesetzt. Die Beteiligung der Mitarbeiter an der Konzeption und Umsetzung dieses Programms führt zu einem hohen Maß an Eigenverantwortung der Mitarbeiter für das Problem und die Lösung. Die Nyanzvi-Initiative steht noch am Anfang, aber die Häufigkeit von Arbeitsunfällen scheint nun nach unten zu tendieren. Rund 45 Prozent der Belegschaft von Blanket haben das Programm abgeschlossen. Darüber hinaus haben wir die Langlochstollenmethode in den breiteren Riffen in den Abschnitten Blanket und Eroica eingeführt, was im Allgemeinen eine sicherere Bergbaumethode ist, aber leider birgt dies die Gefahr, dass die Verwässerung sich verstärkt."Wir befinden uns an einem sehr spannenden Punkt in unserer Entwicklung. Auf unserem derzeitigen Produktionsniveau sind wir bereits sehr zahlungsfähig. In den nächsten 18 Monaten wird der Großteil der Cash-Generierung für den Investitionsplan von Blanket eingesetzt, von dem wir überzeugt sind, dass er die Cashflows weiter steigern wird, da wir die Produktion im Jahr 2022 auf rund 80.000 Unzen Gold steigern werden. Nach Abschluss des Investitionsplans gegen Ende 2020 erwarten wir erhebliche freie Cashflows, die anderweitig eingesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund gibt es sehr ermutigende Entwicklungen in Simbabwe, von denen wir optimistisch sind, dass sie neue Investitionsmöglichkeiten schaffen werden."Eine Präsentation der Ergebnisse und des Ausblicks für Caledonia für 2018 ist auf der Website von Caledonia (www.caledoniamining.com ) verfügbar. Die Unternehmensleitung wird am 26. März 2019 eine Telefonkonferenz mit 1500 GMT veranstalten.- Verabredung: 26. März 2019- Zeit (lokal): 15.00 London, 17.00 Johannesburg, 16.00 Zürich und Frankfurt, 11.00 Toronto und New York- Passwort: Caledonia Mining full year results- UK Gebührenfrei 0808 109 0700- USA Gebührenfrei +1 866 966 5335- Südafrika Gebührenfrei 0 800 980 512- Kanada Gebührenfrei +1 800 608 0547- Andere (Standard Internationaler +44 (0) 20 3003 2666Zugang)Diese Informationen stammen aus dem MD&A, dessen vollständige Version auf der Website der Gesellschaft eingesehen werden kann.Bedauerlicherweise ereigneten sich im Jahr am 23. Februar 2018 und am 12. Juli 2018 zwei tödliche Bergbauunfälle. Die Direktoren und das Management von Caledonia und Blanket drücken den Familien und Kollegen der Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Die Unternehmensleitung hat die Abteilung der Abteilung für die Inspektion des Ministeriums für Bergbau die erforderliche Unterstützung bei der Untersuchung der Vorfälle geleistet. Caledonia nimmt die Sicherheit seiner Mitarbeiter sehr ernst, und dementsprechend wurden Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsverfahren durch verstärkte Schulungsmaßnahmen zu verstärken: Alle Mitarbeiter der Minen werden an einem fünftägigen Programm teilnehmen, das sich auf Sicherheitsverhalten und sichere Bergbaupraktiken konzentriert; alle Bergmeister wurden in der Gesteinstechnik geschult und erkennen Gefahren.Im Laufe des Quartals wurden 14.952 Unzen Gold gefördert, neun Prozent weniger als im Vergleichsquartal; 54.511 Unzen Gold wurden im Jahr gefördert, 2,9 Prozent weniger als 2017. Die Produktion für das Jahr entsprach der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Produktionsprognose von 54.000 bis 56.000 Unzen.Das bereinigte EPS des Jahres lag mit 131,5 Cent unter der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Prognose von 140 bis 150 Cent je Aktie. Der Rückgang gegenüber dem Ausblick ist im Wesentlichen auf höhere Betriebskosten und nicht zahlungswirksame Buchhaltungsanpassungen zurückzuführen, die den latenten Steueraufwand reduzierten, der dem IFRS-Ergebnis wieder zugeschlagen wird, um ein bereinigtes Ergebnis zu erhalten.Am 20. September 2018 kündigte Caledonia ein weiteres Upgrade der Ressourcenbasis bei Blanket an. Die Summe der gemessenen und angezeigten Goldunzen bei Blanket stieg um 13 Prozent auf 805.000 Unzen im Juli 2018. Die abgeleiteten Goldressourcen bei Blanket stiegen per Juli 2018 um neun Prozent auf 963.000 Unzen. Weitere Informationen zum Ressourcen-Upgrade finden Sie in der Diskussion und Analyse des Managements vom 20. März 2019. Das Ressourcen-Upgrade ist das siebte Jahr in Folge, in dem die Ressourcen bei Blanket nachhaltig wachsen. Die Ressourcen von Blanket sind seit 2011 um rund 86 Prozent gewachsen, obwohl in diesem Zeitraum über 300.000 Unzen gefördert wurden. Dieses Ressourcen-Upgrade bestätigt die im November 2017 getroffene Entscheidung, den zentralen Schacht von der ursprünglich geplanten Tiefe von 1.080 Metern auf 1.204 Meter zu erweitern.Der Mangel an Devisen ist eine seit langem bestehende Schwierigkeit in Simbabwe, die sich nach einer politischen Ankündigung der Reserve Bank of Zimbabwe ("RBZ") am 1. Oktober 2018 verschärft hat. Die Hauptelemente der Politik waren, dass Goldproduzenten 30 Prozent ihrer Golderlöse in US-Dollar auf ihr Fremdwährungskonto ("FCA") und den Saldo auf das Echtzeit-Bruttoabrechnungskonto ("RTGS-Konto") als RTGS- oder Anleihe-Dollar ("RTGS-Dollar") erhalten würden.Nach der Ankündigung der neuen Politik haben Caledonia und andere simbabwische Goldproduzenten, die mit der Regierung Simbabwes und der RBZ zusammenarbeiten, die die FCA-Zuweisung für großflächige Goldproduzenten von 30 Prozent auf 55 Prozent ihrer Golderlöse in der FCA mit Wirkung zum 12. November 2018 erhöht haben.Am 20. Februar 2019 gab die RBZ eine weitere geldpolitische Erklärung heraus, die den Interbankenhandel zwischen RTGS-Dollars und anderen Fremdwährungen erlaubt. Im Rahmen dieser neuen Politik werden die Goldproduzenten weiterhin 55 Prozent ihrer Golderlöse in US-Dollar in ihre EZV einbringen, und der Saldo wird in RTGS-Dollar zum geltenden Interbankenkurs eingezogen. Blanket wird die RTGS-Dollar-Komponente seines Golderlöses zur Begleichung seiner lokalen Verbindlichkeiten (Löhne, Steuern, Strom und lokale Beschaffung) verwenden; die US-Dollar-Komponente soll den Kauf von Verbrauchsmaterialien und Investitionsgütern im Ausland finanzieren. Eine weitere Maßnahme in dieser Bekanntmachung ist die Annullierung des ECI-Programms; wie von der Gesellschaft am 27. Februar 2019 angekündigt, wird dies negative Auswirkungen auf den Gewinn pro Aktie für 2019 in Caledonia haben, und zwar zwischen 40 und 46 Cent pro Aktie.Es ist zu hoffen, dass der Interbanken-Handelsmechanismus die dringlichsten Probleme lösen wird, die sich nach der Umsetzung der Politik im Oktober 2018 ergeben haben, nämlich die Erosion der Kaufkraft der Mitarbeiter von Blanket aufgrund der stark steigenden Einzelhandelspreise.Unter der Voraussetzung, dass der RTGS/US-Dollar-Wechselkurs, der für die Berechnung der auf Blanket basierenden RTGS-Geldeingänge verwendet wird, zu einem Interbankenkurs erfolgt, der die wirtschaftlichen Fundamentaldaten berücksichtigt und Blanket weiterhin seine Golderlöse zeitnah und vollständig erhält, ist das Management optimistisch, dass die überarbeitete Politik ein stabileres Wirtschaftsumfeld schaffen könnte. Die Anleger sollten anerkennen, dass die Fähigkeit von Blanket, sein Investitionsprogramm umzusetzen, und die Fähigkeit Caledonias, seine Aktivitäten außerhalb Simbabwes aufrechtzuerhalten und künftige Dividenden auszuschütten, unter anderem von der Fähigkeit abhängt, Bargeld aus Simbabwe zu externalisieren.Die Dividendenpolitik Caledonias sieht vor, Ende Januar, April, Juli und Oktober eine Dividende von 6,875 US-Cent pro Aktie auszuschütten. Die Rentabilität und Cash-Generierung der Blanket Mine ist nach wie vor stark, die Fähigkeit Caledonias, weiterhin Dividenden auszuschütten, hängt jedoch von seiner Fähigkeit ab, Zahlungen aus Simbabwe zu leisten.Der Schacht befindet sich derzeit in einer Tiefe von 1.150 Metern. Der Schachtbau soll Mitte 2019 abgeschlossen sein, die Inbetriebnahme des Schachtes ist für Mitte 2020 vorgesehen. Die Arbeiten am Zentralschacht wurden durch Stromausfälle und unzureichende Devisenbestände beeinträchtigt. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass weniger Entwicklung erreicht wurde als geplant, was zu einem langsameren Produktionsanlauf führen wird. Die Produktion wird nun auf etwa 75.000 Unzen im Jahr 2021 geschätzt und steigt auf etwa 80.000 Unzen im Jahr 2022. Der weitere Fortschritt des Zentralschachts hängt davon ab, dass weiterhin genügend Fremdwährung zur Verfügung steht.Eersteling Gold Mining Company Limited ("Eersteling") ist eine südafrikanische Tochtergesellschaft, die seit 1997 unter Pflege und Wartung steht und seitdem keine Produktion mehr verzeichnet. Am 31. Mai 2018 schloss der Konzern eine Vereinbarung über den Verkauf von zwei Gesteinshalden von Eersteling gegen eine kombinierte Barabfindung von 3 Millionen ZAR (217.000 USD). Der Erlös wurde zum 31. Dezember 2018 vollständig vereinnahmt.Am 12. Juli 2016 schloss Caledonia eine bedingte Vereinbarung über den Verkauf der Aktien von Eersteling für eine Barabfindung von 3 Millionen US-Dollar. Diese Vereinbarung lief im Dezember 2017 aus, da der Käufer die Gegenleistung nicht erbracht hat. Am 31. Mai 2018 schloss die Gruppe einen aufschiebenden Vertrag über den Verkauf neuer Aktien, bei dem der Kaufpreis in Höhe von USD 3 Millionen in drei Raten von USD 1 Million (oder dem südafrikanischen Randäquivalent), zahlbar am Abschlussdatum und 12 und 18 Monaten danach, beglichen wird. Die erste Rate ist nun eingegangen, nach der das Eigentum an Eersteling (und alle zukünftigen Risiken und Chancen) auf den Käufer übergegangen sind.Die Vermögenswerte von Eersteling waren weitgehend abgeschrieben: Der Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Eersteling in Caledonias Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 betrug eine Nettoverbindlichkeit von 313.000 USD; im Jahr 2018 verursachte die EGM einen Verwaltungsaufwand von 212.000 USD. Es ist nicht zu erwarten, dass der Verkauf zu einer zusätzlichen Steuerschuld führen wird.Caledonia beabsichtigt, den Verkaufserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Der strategische Fokus Caledonias liegt auf der Umsetzung des Investitionsplans von Blanket, dessen Hauptbestandteil das Projekt Central Shaft ist. Der Vorstand und das Management von Caledonia sind der Ansicht, dass der erfolgreiche Abschluss des zentralen Schachtes im besten Interesse aller Beteiligten liegt, denn es wird erwartet, dass er zu einer höheren Produktion, niedrigeren Betriebskosten und größerer Flexibilität bei der weiteren Exploration und Entwicklung führt und damit die langfristige Zukunft von Blanket sichert und verbessert. Caledonia beabsichtigt, weitere Investitionsmöglichkeiten in Simbabwe zu prüfen, die nicht unter das Eigentum von Blanket fallen würden.Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen gelten nach Ansicht der Gesellschaft als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014.(i) Das Ergebnis je Aktie ("EPS") und das bereinigte EPS für die aktuelle und frühere Berichtsperiode wurden an die am 26. Juni 2017 erfolgte effektive 1:5-Aktienkonsolidierung angepasst.(ii) Das bereinigte EPS ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die darauf abzielt, die gewöhnliche Handelsleistung Caledonias widerzuspiegeln. Siehe Abschnitt 10 für eine Erläuterung der Nicht-IFRS-Maßnahmen.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802 802Maurice MasonTel: +44 759 078 1139 1139WH IrlandAdrian Hadden/Jessica Cave/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 138 3204Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis zu zukunftsweisenden Informationen: Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit sich bringen, aber nicht beschränkt sind aufDie aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen Caledonias. Zukunftsorientierte Informationen können oft durch zukunftsorientierte Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "zielen", "planen", "zielen", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen, oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen identifiziert werden. Beispiele für zukunftsorientierte Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognose, Schätzungen der zukünftigen/gezielten Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitpläne für die weitere Exploration und Bohrung und Entwicklung. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versäumnis, geschätzte Ressourcen und Reserven zu bilden, der Gehalt und die Gewinnung von Erz, das von Schätzungen abweichend abgebaut wird, der Erfolg künftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen über die Repräsentativität der Mineralisierung, die ungenau sind, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichtlieferung erforderlicher behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politisches Risiko; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, der Verringerung der Mengen oder der Qualität der Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, Eigentum des Unternehmens an Immobilien einschließlich deren Eigentum, verschärfter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Immobilien, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Unsicherheit des Zeitpunkts von Ereignissen einschließlich gezielter Erhöhung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.