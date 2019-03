Palladium steigt auf Rekordhoch, während Gold Gewinne verzeichnet

Palladium stieg am Dienstag auf ein Rekordhoch von 1.593,77 USD je Unze als das Risiko eines Verbots von russischen Exporten, die Sorge um Lieferengpässe des Metalls antrieben, während Gold stieg aufgrund von Erwartungen, dass die US Federal Reserve bei ihrem Treffen diese Woche mild bleiben werde, so ein Bericht von The Business Times Der Markt sei in unbekannten Gewässern und von fundamentaler Seite stütze das Verbot aus Russland die Preise, so Ajay Kedia, Leiter von Kedia Commodities in Mumbai. "Obwohl es Bedenken für einen Rückgang der Automobilverkäufe gibt, überwiegt das Problem eines Angebotsdefizits", so Kedia weiter und fügte hinzu, dass der Markt stark überkauft sei. Der Palladiumpreis hat sich seit Mitte August fast verdoppelt und ist dieses Jahr bisher um 26% gestiegen.Russland, ein wichtiger Palladiumproduzent, denkt über ein Verbot für den Export von Edelmetallschrott und Tailings nach, um die inländische Raffinerie dieser Metalle anzukurbeln. Dies könnte das Angebotsdefizit erhöhen. Bei der Nachfrage soll es mehr wirtschaftliche Anreize von China geben, was kurzfristig den bereits angespannten Markt kurzfristig weiter antreiben würde, so Ilya Spivak, leitender Währungsstratege bei DailyFX.Währenddessen stieg der Goldpreis auf 1.307,12 USD je Unze, da der US-Dollar bei 2-Wochen-Tiefs dümpelte, in der wachsenden Erwartung, dass die Fed auf einen akkommodierenden politischen Kurs wechseln werde. "Gold stieg langsam nach oben und der Haupttreiber ist ein schwächelnder Dollar", sagte Margaret Yang, Marktanalystin bei CMC Markets Singapore. Die Entscheidung der Fed und die Abstimmung zum Brexit könnten kurzfristig den Goldpreis ankurbeln, fügte sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de