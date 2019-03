Endeavour Mining Corp.: Super Meldung - keine Reäktion

Enttäuschend war die Marktreaktion auf die gestern von Endeavour Mining veröffentlichte Meldung ( Link ).Das Unternehmen konnte die ITY CIL-Mine in der Elfenbeinküste satte 4 Monate vor dem eigentlichen Plan in Produktion nehmen und der Bau dieser neuen Anlage kostete weniger, als geplant.Das sind absolute Ausnahmen in unserer Branche und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie der Markt reagiert hätte, wäre die Firma auch nur zwei Monate hinter dem Zeitplan und über Budget gewesen.Die neue Anlage läuft jetzt bereits mit 4 Millionen Tonnen p.a. und das Management wird nun noch die Expansion auf 5 Millionen Tonnen p.a. anstreben, die lediglich 10-15 Millionen USD kosten soll.Im laufenden Jahr erwartet das Management eine Produktion aus diesem Projekt von 160.000 - 200.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 525 - 590 USD. Somit können wir von rund 180.000 Unzen zu All-In-Kosten von rund 560 USD ausgehen, was wiederrum eine Marge von 700 USD je Unze bzw. 126 Millionen USD nur im laufenden Jahr ergeben sollte. Das Minenleben liegt aktuell bei 15 Jahre für dieses Gebiet.Eine extrem gute Meldung von Endeavour Mining. In einem Land wie der Elfenbeinküste ein derart großes Projekt innerhalb von weniger als 18 Monaten zu bauen bestätigt das Können der Firma. Der Cash-Flow trifft nun 4 Monate vor der geplanten Fertigstellung ein und ich hoffe, dass die Analysten diesen vorgezogenen Cash-Flow auch entsprechend in ihre Bewertungen einfließen lassen werden. Die Aktie legte auf diese Meldung satte 0,42% zu.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.