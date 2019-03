Goldcorp Inc. - Die Spannung wächst

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Goldcorp Inc. konsolidiert noch immer die starke Performance zum Jahresauftakt. Die leichte Schwäche des Vormonats Februar wird aktuell leicht korrigiert, sodass es durchaus einen positiven Monatsabschluss geben könnte. Die vorausliegende langfristige Abwärtstrendlinie stellt hierbei eine klare Hürde dar. Die Konstellation im Tagesschart ist überdies ebenso interessant, doch mehr dazu im Fazit.Das gegenwärtige Auspendeln der Aktie rund um den Kursbereich von 11,00 USD ist durchaus positiv zu werten. Wirkt es doch faktisch so, als würden die Bullen nur durchschnaufen, um nachfolgend weitere Hochpunkte zu erklimmen. Somit bleibt es dabei, dass speziell ein neues Reaktionshoch, neue Käufer motivieren dürfte. Ein Anstieg über das letzte Reaktionshoch vom 13. Februar bei 11,38 USD, dürfte daher zu einer weiteren Performance bis hin zum Widerstandsbereich bei rund 12,50 USD führen. An diesem Punkt sollte sich dann der mittelfristige Verlauf entscheiden.Gelingt ein Ausbruch in Verbindung einer nachhaltigen Stabilisierung darüber, könnte es ein gewinnträchtiges Handelsjahr 2019 werden. Im Gegenteil wäre die negative Auflösung des sich darstellenden Dreiecks nach unten zu bewerten. Hierbei sollte man sich mit einem Rückgang unter das Niveau von rund 10,50 USD für einen weiteren Abstieg bereitmachen.Anschlussverluste bis hin zur Marke von 10,00 USD sollten unmittelbar einkalkuliert werden, bevor insbesondere im einstelligen Kursbereich eine sich ausdehnende Kursschwäche bis 9,50 USD und darunter bis zum Niveau von 8,50 USD einzukalkulieren wäre.Die Spannung wächst und sofern sich die Kurse weiter gen Norden aufmachen, wäre mit einem Anstieg über 11,38 USD von einer weiteren Performance bis hin zum Widerstand bei 12,50 USD auszugehen. Eine dauerhafte Etablierung über 12,50 USD, dürfte mittelfristig wahrlich bullische Akzente setzen.Eine Auflösung gen Süden müsste bei einem Rückgang unter 10,50 USD einkalkuliert werden. Als nächstes würde dann die Marke von 10,00 USD warten, bevor es darunter eine anhaltende Korrektur bis in den einstelligen Kursbereich über 9,50 USD bis 8,50 USD geben könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.