Russische Gold- und Devisenreserven Feb. 2019

Vor Kurzem gab die Zentralbank der Russischen Föderation die neuesten Zahlen zu den internationalen Währungsreserven sowie der Goldbestände der Bank bis Ende Februar 2019 bekannt.Den offiziellen Zahlen zufolge belief sich der Wert der russischen Gold- und Devisenreserven per 28. Februar 2019 auf 482,61 Mrd. US-Dollar, 6,71 Mrd. US-Dollar mehr als im Januar und 28,96 Mrd. US-Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.Per 28. Februar 2018 verzeichnete die russische Zentralbank Goldbestände in Höhe von 69,1 Mio. Feinunzen (ca. 2.149,3 t) mit einem Wert von 91,6 Mrd. US-Dollar. Dies stellt eine Erhöhung der Goldbestände um 1 Mio. Feinunzen (ca. 31,1 t) gegenüber dem Vormonat dar sowie ein Plus von 8,6 Mio. Feinunzen (ca. 267,5 t) vergleichen mit Februar 2018.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de