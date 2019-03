Aberdeen Standard Investments: Vorsicht bei Palladium

Maxwell Gold von Aberdeen Standard Investments sprach eine Warnung bezüglich des in die Höhe schnellenden Palladiumpreises aus, der in den letzten zwei Tagen erstmals über 1.600 Dollar je Unze gehandelt wurde, so berichtet Scrap Register Die kürzliche Zunahme sei von Berichten über ein russisches Exportverbot von Edelmetallen unterstützt worden; dieses beziehe sich jedoch nur auf Altmetall und sei nur temporär, so Gold. Weiterhin würde Russland dem Markt noch nicht einmal eine große Menge dieses Palladiumaltmetalls zur Verfügung stellen."Der Preis befindet sich derzeit am oberen Ende eines bullischen Szenarios von 1.500 bis 1.600 Dollar je Unze zum Jahresende hin. Der Markt verbleibt weiterhin in einem Angebotsdefizit, doch ist das Ungleichgewicht nicht mehr so deutlich wie zu Beginn des Jahres", erklärte Gold.Der Palladiumpreis würde weiterhin Rekordhochs verzeichnen und brach in dieser Woche über die 1.600 Dollar je Unze, doch kurzfristig solle man vorsichtig sein, was Palladium angeht.© Redaktion GoldSeiten.de