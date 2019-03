FOMC-Treffen positiv für Gold

Während des letzten Treffens des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) wurde offiziell beschlossen, dass man die Zinserhöhungen 2019 pausieren würde, berichtet Investing News . Im Jahr 2021, so die Fed, würde man die Kreditkosten wieder erhöhen. Des Weiteren würde die Reduzierung der Bestände an Staatsanleihen von monatlichen 30 Milliarden Dollar zum Mai auf 15 Milliarden Dollar verringert werden."Kürzliche Indikatoren deuten auf ein geringeres Wachstum der Haushaltsausgaben und der Anlageinvestitionen im ersten Quartal hin. Die Gesamtinflation hat abgenommen", hieß es in einem Statement der Fed. Der US-Leitzins wurde bei 2,5% belassen. Im September würde man zudem das Programm zur Bilanzreduzierung beenden, wenn sich die Wirtschaft und die Voraussetzungen am Geldmarkt so entwickeln, wie man erwartet.Die Ankündigungen der Fed deuten an, dass man sich nun auf ein schwächeres Wachstum und eine etwas schwächere Prognose für die US-Wirtschaft vorbereite. "Das Wachstum der Wirtschaftsaktivität ist von seinem soliden Wert im vierten Quartal aus zurückgegangen."Die Pausierung hat es den Edelmetallen erlaubt, Zunahmen zu verzeichnen; vor allem Gold ist empfindlich gegenüber steigenden Zinsen, da diese den US-Dollar unterstützen und die Opportunitätskosten erhöhen, die das Halten von Bullion mit sich bringt. Ende 2020 wird erwartet, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger den Zinssatz auf 2,6% erhöhen werden und diesen 2021 beibehalten werden.© Redaktion GoldSeiten.de