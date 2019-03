Citigroup verkauft venezolanisches Gold

Citigroup Inc. hat einen Gold-Swap mit Venezuela beendet und plant das Metall, das sie als Sicherheit erhalten hat, zu verkaufen sowie ca. 260 Mio. USD auf ein Konto in den USA einzuzahlen, das früher der venezolanischen Zentralbank gehörte, berichtet Bloomberg Nachdem die Zentralbank von Venezuela die Frist verpasste, Gold für fast 1,1 Mrd. US-Dollar als Teil eines Finanzierungsabkommens von 2015 von Citigroup zurückzukaufen, wird nun die Differenz zwischen der damaligen Summe für das Gold und dem aktuellen Niveau auf ein Konto eingezahlt, so vier Quellen, die nicht genannt werden möchten.Die Regierung von Venezuela wird nicht auf das Konto zugreifen können und es könnte sogar sein, dass das Geld der Parallelregierung der Opposition übergeben würde. Als Reaktion auf Citigroups Begleichung wägt die venezolanische Zentralbank ihre Optionen ab.Dies beinhaltet auch eine Erklärung über höhere Gewalt - eine Rechtslage, die oft in der Rohstoffindustrie verwendet wird, um sie von ihren Vertragsverpflichtungen zu entbinden, wenn sie ihn aus Gründen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, nicht erfüllen kann. Sie argumentiert, dass die Sanktionen durch die USA, sie davon abgehalten haben, das nötige Kapital aufzubringen, um das Gold zurückzukaufen.© Redaktion GoldSeiten.de