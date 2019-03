Russland: Gold- und Devisenreserven in 11. KW

Die russische Zentralbank hat am gestrigen Donnerstag den aktuellen Stand ihrer internationalen Währungsreserven in US-Dollar veröffentlicht. Darin enthalten sind auch die offiziellen Goldbestände des Landes. Den Angaben zufolge verzeichnete die Zentralbank der Russischen Föderation per 15. März 2019 Gold- und Devisenreserven in Wert von 482,5 Milliarden US-Dollar.Somit ergab sich in der 11. Kalenderwoche ein neuerlicher Zuwachs von 3,2 Milliarden US-Dollar, nachdem die Reserven in der 10. Kalenderwoche noch auf 479,3 Milliarden US-Dollar reduziert wurden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte Russland seine internationalen Reserven um 27,1 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de