Südkoreanische Goldbörse verzeichnet seit 5 Jahren stabiles Wachstum

Seit ihrer Etablierung vor fünf Jahren zeigte die südkoreanische Goldbörse stabiles Wachstum, wobei sich der Gesamtumsatz beinahe vervierfacht hat, so der Betreiber der Börse am Donnerstag. Der tägliche Umsatz an der Goldbörse betrug zum Mittwoch in diesem Jahr etwa 806.952 US-Dollar, was einen Anstieg von 279,2% verglichen zum Ende 2014 darstellt, so geht aus Daten der Korea Exchange (KRX) hervor.Das tägliche Handelsvolumen verdreifachte sich während desselben Zeitraums ebenfalls und stieg von 5,6 Kilogramm Gold auf 19,3 Kilogramm, so die Webseite der Yonhap News Agency . Die Goldbörse wurde ursprünglich am 24. März 2014 etabliert, als das Land versuchte, den bis dato unregulierten Goldmarkt in die Öffentlichkeit zu bringen, um die Verlässlichkeit des Goldpreises zu verbessern.Bisher wurden insgesamt 19.030 Kilogramm Gold im Wert von etwa 764 Millionen Dollar an der Börse gehandelt. Derzeit sind 59% der Investoren Einzelpersonen, während 25,3% Unternehmen sind. Die Zahl an institutionellen Investoren ist in diesem Jahr von beinahe Null auf 15,5% gestiegen, so die KRX.© Redaktion GoldSeiten.de