Crescat Capital - Der Trade des Jahrhunderts

Gold kaufen und Aktien verkaufen ist der Rat für den "Trade des Jahrhunderts", den einer der bestperformenden Hedgefonds von 2018, Crescat Capital LLC, laut Kitco News seinen Klienten gibt. "Wir glauben, dass eine Long-Position in Gold, das in Yuan ausgezeichnet ist, versus Short-Positionen in globalen Aktien heute der Makro-Trade des Jahrhunderts sein könnte!", so Kevin Smith und Tavi Costa von Crescat Capital.Das Unternehmen mit Sitz in Denver prognostiziert eine Rezession und den Start einer Aktienbaisse für dieses Jahr. "Crescats Makromodelle zeigen, dass sich die Ausweitung aufgrund einer Vielzahl von Indikatoren innerhalb der nächsten Quartale in eine Rezession entwickeln wird", sagten Smith und Costa. "Wie wir an die Rezession kommen? Der US-Aktienmarkt-und Unternehmenskreditblase müssen zuerst platzen. So funktioniert der Konjunkturzyklus. Es begann im vierten Quartal, aber das war nur der Anfang."Im Moment ist Crescat Capital sehr bullisch gegenüber dem gelben Metall. Es geht Long-Positionen in Gold - das in Yuan bepreist ist - ein, während es Short-Positionen am globalen Aktienmarkt einnimmt."Angesichts unserer negativen Auffassung des chinesischen Yuan und weil wir der Meinung sind, dass Gold historisch gesehen günstig gegenüber allen Fiatwährungen, einschließlich dem US-Dollar, ist, sind wir extrem bullisch gegenüber Gold. Aber am besten gefällt uns Gold gegenüber Yuan. Wir sind immer noch der Meinung, dass Gold in Yuan eine unglaublich bullische Aufstellung ist!" erklärten Smith und Costa.Weiter sagten sie: "In Goldbullenmärkten neigt Silber oft dazu, bessere Ergebnisse zu liefern als Gold, und Gold- und Silberaktien schneiden sogar noch besser ab als Gold. Wir besitzen sie im Moment alle, mit Gold im Kern."© Redaktion GoldSeiten.de