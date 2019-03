MKS (Switzerland) S.A. - Goldpreis nahe Kurzzeitwiderstand

Edelmetallkurse stiegen im asiatisch-pazifischen Handelsraum nach Gewinnen vom Mittwoch in die Höhe, als der US-Offenmarktausschuss eine milde Haltung annahm, so MKS (Switzerland) S.A. laut einem Bericht von Scrap Register . "Während der Dollar eine Erholung vom Abstieg an der New Yorker Börse bekam, wurden Edelmetalle stabiler, da Marktteilnehmer die Auswirkungen der Wachstumsprognosen der US Federal Reserve einbezogen", fügte MKS hinzu.Der Drehpunkt von 1.310 USD des Goldpreises blieb intakt, während er einen allgemein geordneten Anstieg auf 1.320 USD vollzog. Die Nachfrage aus China verbleibe standhaft, bemerkte MKS. "Allgemein genommen wird es bei 1.320 USD bis 1.325 USD Widerstand geben, und eine Konsolidierung über diesem Niveau sollte den Weg freimachen für einen Anstieg auf das Februarhoch von 1.346 USD", fasste MKS zusammen.© Redaktion GoldSeiten.de