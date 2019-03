Gold Maple Leaf mit doppelter Incuse-Prägung

Die kanadische Prägestätte Royal Canadian Mint bringt zum 40. Jubiläum im Jahr 2019 eine limitierte Sonderausgabe der weltweit beliebten Anlagemünze " Gold Maple Leaf " heraus. Diese Goldmünze war bei ihrer Einführung 1979 die erste Anlagemünze weltweit mit einem Reinheitsgrad von 9999.Alle eine Unze schweren Münzen aus 99,99% purem Gold werden mit drei Sicherheitsmerkmalen versehen: radialen Linien, einem per Mikrogravur angebrachtem Ahornblatt und der Bullion-DNA™-Fälschungsschutztechnologie.Auf der Rückseite befindet sich das klassische, von Walter Ott entworfene, Ahornblatt, vertieft (Incuse) geprägt . Außerdem befindet sich dort die Angabe zum Feingehalt, das Gewicht, der Schriftzug "CANADA" sowie das Sicherheitsmerkmal, ein kleines Ahornblatt mit einer 19 in der Mitte.Auf der Vorderseite ist ein Porträt von Königin Elizabeth II. sowie der Nennwert und das Ausgabejahr zu sehen. Das Besondere an dieser Sonderausgabe ist, dass das Porträt der Königin auf der Vorderseite auch vertieft geprägt wurde.Eine Branchenneuheit ist die Bullion-DNA™-Fälschungsschutztechnologie. Dafür wurden alle zur Herstellung der Maple-Leaf-Goldmünzen verwendeten Prägestempel mit einem fälschungssicheren Sicherheitsmerkmal versehen. Bei der Registrierung mithilfe eines zerstörungsfreien Aktivierungsverfahrens (der sogenannten DNA-Technologie) wird von jeder Münze ein verschlüsseltes Bild erfasst und in der Datenbank der Royal Canadian Mint gespeichert. Durch ein spezielles Lesegerät und der zugehörigen Software kann die Echtheit dieser Münze in Sekundenschnelle geprüft werden.© Redaktion GoldSeiten.de