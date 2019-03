Anziehendes Ankaufsgeschäft aufgrund des gestiegenen Euro-Goldpreises

Aufgrund des gestiegenen Goldpreises in Euro hat der Altgold-Ankauf deutlich zugelegt - so hatte sich beispielsweise bei pro aurum das Volumen des angekauften Goldes im Januar und Februar 2019 im Vergleich zu den beiden ersten Monaten des Vorjahres um ca. 70 Prozent erhöht.Auch bei Goldmünzen und Goldbarren haben wir derzeit doppelt so viele Verkaufsaufträge zu bearbeiten als noch vor Jahresfrist. Das ist wenig verwunderlich, denn der Goldpreis in Euro ist seit September letzten Jahres um rund 15 Prozent gestiegen - und da machen einige Anleger gerne einmal Kasse und nehmen Gewinne mit. Für Edelmetallhändler zeichnet sich durch das anziehende Ankaufsgeschäft eine etwas höhere Rohertragsmarge ab.Schritt 1: Sämtliche handelbaren Münzen oder Barren werden zum tagesaktuellen Preis in die Bewertung aufgenommen. Bei Sammlermünzen wird die hauseigene Numismatik-Abteilung in die Bewertung einbezogen.Schritt 2: Einlieferungen, bei denen sich die Edelmetallanteile mittels Prüfverfahren sofort und eindeutig analysieren lassen, werden bewertet und sofort abgerechnet.Schritt 3: Nicht handelbare oder nicht eindeutig bewertbare Waren werden eingeschmolzen, analysiert und gemäß einem Schmelz- und Analysezertifikat dokumentiert und nachfolgend abgerechnet. pro aurum arbeitet ausschließlich mit erfahrenen und renommierten Scheideanstalten zusammen und vergütet auch Weißmetalle wie Platin und Palladium.Ganz oben auf der Prioritätenliste der Kunden steht beim Thema "Altgold" die Ermittlung eines fairen Ankaufswerts. Dasselbe Anliegen verfolgt auch pro aurum, da wir – im Gegensatz zu einer kleinen Ankaufstube im Bahnhofsviertel - bei Verfehlungen viel an Reputation zu verlieren hätten.© pro aurum GmbH