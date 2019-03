Goldpreisumfrage: Wall & Main Street positiv nach Fed-Treffen

In der letzten Woche veröffentlichte Kitco News die wöchentliche Umfrage zu den zukünftigen Entwicklungen des Goldpreises in dieser Woche. Diesmal waren sowohl Main als auch Wall Street positiv gegenüber dem gelben Metall aufgelegt und erwarten nach dem Treffen des FOMC weitere Zunahmen des Goldpreises.Insgesamt 17 Marktexperten nahmen diesmal an der Umfrage teil. Von diesen war 12 (71%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen würde. Vier (24%) der Befragten prognostizierten Seitwärtsbewegungen, während ein Teilnehmer (6%) bearisch eingestellt war.Des Weiteren stimmten auch 572 Kitco-Leser über die Preisentwicklungen ab. Dabei erwarteten 387 (68%) von diesen Goldpreissteigerungen. Weitere 127 (22%) der Befragten prognostizierten einen Preisrückgang. Die verbleibenden 58 (10%) Teilnehmer der Umfrage waren der Ansicht, dass sich der Markt diese Woche eher seitwärts entwickeln wird.© Redaktion GoldSeiten.de