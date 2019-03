Standard Chartered - Goldpreis auf dem Weg nach oben

Die Haltung der Federal Reserve, die in der letzten Woche milder ausfiel als erwartet, sollte den Goldpreis weiterhin untermauern, so hieß es von Standard Chartered. Die geldpolitischen Entscheidungsträger würden für das Jahr 2019 kollektiv keine weiteren Zinserhöhungen erwarten.Das ist ein starker Kontrast zur Haltung im letzten Dezember, als man für dieses Jahr noch zwei Zinserhebungen prognostizierte, berichtet Scrap Register Die Haltung der Fed sollte sich als Katalysator für Investoren herausstellen, die sich wieder dem Goldmarkt zuwenden möchten. Viele Teilnehmer seien aufgrund des letztjährigen Zinszyklus abgeschreckt worden, meinten die Analysten."Wir sind der Meinung, dass der makroökonomische Hintergrund unterstützend für Gold bleibt; aufgrund der Andeutung der Fed, die Zinsen 2019 nicht weiter zu erhöhen und unserer Prognose, dass der US-Dollar an Stärke verlieren wird", schrieb man bei Standard Chartered.© Redaktion GoldSeiten.de