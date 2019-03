Angst vor US-Rezession schiebt Goldpreis an

Der Goldpreis stieg am Morgen, da Investoren ihren Appetit für riskantere Anlagen aufgrund von Bedenken über eine potenzielle Rezession in den USA und ein sinkendes Weltwirtschaftswachstum verlieren, so Reuters . Stattdessen wächst der Reiz für das physische Edelmetall sowie Yen und Anleihen.Per 7.10 Uhr am Montag stieg der Goldspotpreis um 0,2% auf 1.315,98 USD je Unze, während US-Goldfutures um 0,3% auf 1.315,70 USD je Unze stiegen. Das Metall verzeichnete somit Gewinne in der dritten Woche in Folge und stieg um 1%, der höchste Anstieg seit der Woche, die am 1. Februar endete.Investoren wurden Aktien los und flohen in die Sicherheit von Anleihen, während der japanische Yen nahe eines 6-Wochen-Hochs stand. "Der Markt ist in einem Risikoaversionsmodus. Es scheint, als ob die Daten von Freitagabend, von den USA und Europa, nicht wie erwartet ausfielen", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege von CMC Markets. "Wenn die Daten so schwach bleiben wie prognostiziert, dann steht eine sehr gute Wahrscheinlichkeit für höhere Goldpreise", sagte er, und fügte hinzu, dass die Inversion der Renditekurve ein Zeichen zur Besorgnis sei.Die Rendite für US-Bundesanleihen sank weiter unter die 3-Monats-Zinsen in Asien, eine Inversion, die früher das Risiko einer wirtschaftlichen Rezession anzeigte. Die Renditekurve wurde am Freitag zum ersten Mal seit Mitte 2007 invers. Niedrigere Zinsen reduzieren die Opportunitätskosten von Gold und drücken den Dollar. Ein schwächerer Dollar bedeutet günstigeres Bullion für Investoren außerhalb der USA.© Redaktion GoldSeiten.de