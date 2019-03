Caledonia Mining Corp.: Ausgabe von Wertpapieren an Direktor und Long Term Incentive Award

1 Detailsvon der Person, die die Führungsaufgaben

St. Helier, 25. März 2019 - Caledonia Mining Corporation plc (das "Unternehmen" oder "Caledonia") gibt bekannt, dass nach der Fälligkeit eines Long Term Incentive Plans am 23. März 2019 (i) insgesamt 53.087 Wertpapiere des Unternehmens an Mark Learmonth, den Chief Financial Officer von Caledonia, ausgegeben wurden und (ii) das Unternehmen ihm einen neuen Long Term Incentive Plan gewährt hat. Die Wertpapiere wurden in Form von Depotrechten ausgegeben, die Aktien der Gesellschaft repräsentieren. Herr Learmonth hält nun 149.775 Depotstellenanteile, was einer Beteiligung an rund 1,39% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.Caledonia hat einen Antrag auf Zulassung der Verwahrungsinteressen zum Handel an der AIM gestellt, und es wird erwartet, dass der Handel mit diesen Wertpapieren am 28. März 2019 aufgenommen wird.Nach Ausgabe der den Verwahrinteressen zugrunde liegenden Aktien hat die Gesellschaft eine Gesamtzahl von 10.749.904 Stammaktien ohne Nennwert ausgegeben. Caledonia hat keine eigenen Aktien; daher kann diese Zahl von den Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, nach denen sie bestimmen, ob sie verpflichtet sind, ihr Interesse an der Gesellschaft oder eine Änderung ihres Anteils an der Gesellschaft zu melden.Weitere Einzelheiten zur Transaktion sind in der nachstehenden Mitteilung dargelegt.Caledonia gibt auch bekannt, dass der Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats Herrn Learmonth einen neuen langfristigen Incentive-Plan im Rahmen des Omnibus Equity Incentive Compensation Plans 2015 des Unternehmens (der "Plan"), wie er von den Aktionären am 14. Mai 2015 genehmigt wurde, mit einem Zuteilungswert von USD 170.000 gewährt hat.Die Zuteilung erfolgt in Form von Performance Units ("PSUs"), wie im Plan definiert, und stellt die kombinierten "Tranche 4 PSUs" und "Tranche 5 PSUs" für die Jahre 2019 und 2020 dar, wie in der Mitteilung der Gesellschaft vom 12. Januar 2016 dargelegt. Das Ausübungsdatum für die PSUs ist der 11. Januar 2022, um sich an das Ausübungsdatum der Zuteilungen anzupassen, die anderen Mitgliedern des oberen Managements am 11. Januar 2019 gewährt wurden.Die Anzahl der zugeteilten PSUs entspricht dem Geldwert der Zuteilung dividiert durch den "Fair Market Value" (wie im Plan definiert) der Aktien der Gesellschaft, der größere Betrag aus (i) dem Schlusskurs der Caledonia-Aktien an der Toronto Stock Exchange am Handelstag vor dem Tag der Zuteilung oder (ii) dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Caledonia-Aktien an der Toronto Stock Exchange für die fünf Tage vor dem Tag der Zuteilung, umgerechnet in das USD-Äquivalent, basierend auf dem CAD/USD-Wechselkurs für die letzten 3 Monate vor dem Bewertungstag mit ca. USD 6,01.Die endgültige Anzahl der PSUs, die bei Fälligkeit der Zuteilungen ausübbar werden, wird an die tatsächliche Leistung des Unternehmens in Bezug auf die gezielte Goldproduktion angepasst. Wenn die tatsächliche Leistung weniger als 70% der Zielvorgabe beträgt, werden keine PSUs ausgeübt; wenn die tatsächliche Leistung mehr als 70% der Zielvorgabe beträgt, wird die Anzahl der ausübbaren PSUs linear anteilig angepasst, wobei maximal 200% der ursprünglichen Ziel-SPSUs berücksichtigt werden. Jede PSU berechtigt den Teilnehmer, bei Fälligkeit der Zuteilung das Baräquivalent des Marktwertes einer Caledonia Stammaktie zu erhalten oder alternativ einige oder alle PSUs in Form von Wertpapieren der Gesellschaft zu erhalten.Mark Learmonth, Maurice MasonTel: +44 1534 679 802 802Tel: +44 759 078 1139 1139WH IrlandAdrian Hadden/Jessica Cave/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RaySwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +44 207 138 138 3204www.resource-capital.chinfo@resource-capital.chHinweis: Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung offengelegt werden.