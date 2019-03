Indische Goldimporte im Feb. 2019 rückläufig

Im Zeitraum von April 2018 bis Februar 2019 importierte Indien Gold im Wert von 29,5 Milliarden US-Dollar, 5,5% weniger als noch von April 2017 bis Februar 2018, als Metall im Wert von 31,2 Milliarden US-Dollar importiert worden war, so berichtet The Asian Age . Handelsexperten sehen den Grund dafür bei den rückläufigen Goldpreisen auf den weltweiten Märkten.Oktober, November und Dezember 2018 waren die Goldimporte des Landes rückläufig gewesen, während sie im Januar dieses Jahres wieder um 38,16% auf 2,31 Milliarden US-Dollar zulegten. Im Februar gingen die Importe des gelben Edelmetalls nun wieder zurück; um 10,8% auf nunmehr Gold im Wert von 2,58 Milliarden US-Dollar.Des Weiteren gingen die Exporte von Edelsteinen und Schmuck in den 11 Monaten des aktuellen Finanzjahres um 6,3% auf 28,5 Milliarden US-Dollar zurück.Die Landesregierung ergriff verschiedene Maßnahmen, um die Importe von Gold einzudämmen; dies umfasst unter anderem die Einschränkung zollfreier Goldimporte aus Südkorea, die unter dem indisch-koreanischen Handelsabkommen erlaubt sind. Ebenfalls führte man Importzölle über 10% auf Gold ein.© Redaktion GoldSeiten.de