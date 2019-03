Hochschild bleibt auf Kurs in Richtung 300,00 Pence

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. lässt sich keineswegs verunsichern und so steigen die Notierungen wieder weiter gen Norden an. Neben dem vorausliegenden Niveau von 220,00 Pence verbleibt das nächste bzw. darüberliegende Kursziel klar bei der runden Marke von 300,00 Pence zu lokalisieren.Eine Kursschwäche mit Abgaben bis unter das Niveau von 150,00 Pence sollte zukünftig allerdings vermieden werden. Denn in diesem Fall wäre die starke Monatskerze vom Januar relativiert. Weitere Verluste bis zur Marke von 100,00 Pence die unweigerliche Folge.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.