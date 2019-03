TD Securities - Goldrallye auf 1.360 $ früher als erwartet

Der Goldpreisanstieg auf 1.323 USD könnte bedeuten, dass eine Rallye auf 1.360 USD "früher als erwartet" anfange, so TD Securities in einem Bericht von Kitco News . Dabei wäre eine mögliche Zinssenkung durch die Federal Reserve der Auslöser. "Gold ist so eingestellt, dass eine Rallye auf unser Ziel von 1.360 USD je Unze früher als erwartet eintritt," schrieben Rohstoffstrategen von TD Securities am Montag."Angesichts dessen, dass der Markt verstärkt eine US-Zinssenkung in diesem Jahr einpreist, steht der US-Dollar auf schwachem Fundament und in Anbetracht der Tatsachen, dass Aktien generell mehr auf Wachstum ausgelegt sind, könnte sich Gold früher als erwartet in eine höhere Trading Range bewegen", so TD Securities weiter. Demnach soll der Goldpreis innerhalb von drei Monaten auf 1.360 USD steigen und im nächsten Jahr auf 1.400 USD.Der aktuelle Antrieb für den Goldpreis käme von der Senkung der Zinsen auf der Renditekurve, bemerkte TD Securities. Ferner sollten Investoren in nächster Zeit verstärkt auf Veröffentlichungen von globalen Makrodaten mit den Schwerpunkten Inflation und Wachstum achten.© Redaktion GoldSeiten.de