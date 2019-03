Morgan Stanley - Goldpreis Ende 2019 bei 1.350 USD

Wie das Nachrichtenportal FXStreet berichtet, haben Analysten von Morgan Stanley eine neutrale Einstellung gegenüber dem Goldpreis in ihrem neusten Goldpreisausblick, der auch den Richtungswechsel in der Geldpolitik der US Federal Reserve einbezieht. Stattdessen sind die Analysten von Morgan Stanley nun bullisch gegenüber Silber, da sie mit einer Erholung der industriellen Nachfrage des Edelmetalls im späteren Jahresverlauf rechnen.Ihre Goldpreisprognose lautet 1.290 USD je Unze im zweiten Quartal 2019, im dritten 1.300 USD und 1.350 USD im vierten Quartal. Als Gründe für ihre Angaben geben die Analysten an, dass die Goldkäufe der Zentralbanken den Goldpreis stützten. Im ersten Quartal kauften diese insgesamt 126 Tonnen des gelben Edelmetalls. Besonders China, Russland und die Türkei erhöhten ihre Reserven.© Redaktion GoldSeiten.de