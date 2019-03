Goldraffinerie möglicherweise im Besitz venezolanischen Goldes

Eine von einem Belgier etablierte Goldraffinerie sieht sich ugandischen Sanktionen gegenüber, berichtet AP News . Grund dafür sei der fragwürdige Import von 7,4 Tonnen Gold Anfang März; dies bekräftige die zunehmenden Anschuldigungen gegenüber dem Unternehmen, dass es Mineralien problembehafteter Länder verwenden würde.Das Unternehmen, die African Gold Refinery, hatte bereits 3,8 Tonnen des Goldes exportiert, dessen Ursprung in Südafrika liegen könnte. Die Polizei behält jedoch die verbleibenden 3,6 Tonnen des Metalls in Gewahrsam. African Gold Refinery hätte bisher nicht angegeben, woher es stamme. "Es besteht die Möglichkeit, dass es aus Venezuela stammt, aber das ist bisher nicht eindeutig", erklärte ein Sprecher der Polizei.Alain Goetz, der das Unternehmen 2014 etablierte, meinte, man hätte keinerlei Straftat begangen, das Gold importiert zu haben. "Sie wissen nichts über Gold", so gab er seine Meinung bezüglich der ugandischen Polizei kund.Des Weiteren beschwerte er sich, dass die Raffinerie, bei der er nunmehr als Berater tätig ist, seit 17 Tagen keine Exporte mehr durchführen konnte und dies dazu geführt habe, dass führende Goldhändler zu regionalen Hauptstädten wie Nairobi in Kenia weitergezogen seien.© Redaktion GoldSeiten.de