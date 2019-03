Der Verkauf der Tokyo Commodity Exchange rückt näher

Auf ihrem Höhepunkt in den frühen 2000er Jahren war die Tokyo Commodity Exchange (Tocom) im Mittelpunkt des weltweiten Rohstoffhandels; ihre Edelmetall- und Gummikontrakte galten als Richtwerte auf der ganzen Welt. Nun rückt ihr Verkauf an die Japan Exchange Group immer näher, so Bloomberg , da die Börse nicht mehr mit ihren Gegenstücken in Südostasien, allem voran in China, mithalten konnte.Der Anfang vom Ende war 2005, als strengere Regeln für Geschäfte mit Kleinanlegern an Rohstoffbörsen eingeführt wurden. Das Handelsvolumen sowie Open Interest sind seither geschrumpft, wie auch Tocoms Status als globaler Hauptumschlagplatz für Rohstoffe.Die Übernahme durch Japan Exchange Group, der auch die Tokyo Stock Exchange angehört, soll noch bis Ende März, also diese Woche, geregelt werden. Die Fusion könnte ein Ansporn für die Rohstoffbörse darstellen, da es dem Markt einen größeren Liquiditätspool zugänglich mache, so Hideshi Matsunage, Analyst bei Sunward Trading in Tokio."Tocom ist auf ein Zehntel ihrer Größe von vor zehn Jahren geschrumpft", sagte er. "Die Fusion wird Maklergeschäfte mit Rohstoffen vereinfachen, da bereits ein Anschluss an die JPX existiert. Bis jetzt haben sie kaum mit Rohstoffen gehandelt. Das Handelsvolumen sollte stark ansteigen und der Markt wird viel aktiver werden."© Redaktion GoldSeiten.de