Heftiger Protest gegen Rohstoffgipfel in der Schweiz

Am Dienstag marschierten 200 Demonstranten durch die schweizer Stadt Lausanne, in Protest gegen den dort stattfindenden Commodities Global Summit. An dieser Konferenz nahmen die weltweit größten Rohstoffhändler teil. Die Demonstranten sprachen sich gegen die "Plünderung" von Rohstoffen aus, die eigentlich Entwicklungsländern zustehen würden, so berichtet die Webseite SWI Einer der Demonstranten denunzierte die "dreckigen Hände der Broker" und rief zur internationalen Solidarität auf, vor allem gegenüber Entwicklungsländern, die Opfer von Rohstoffhändlern seien. Etwa zwanzig weitere Demonstranten provozierten sogar die Polizei und rissen Absperrungen nieder, bevor die Ordnungshüter dazu gezwungen wurden, Pfefferspray zu verwenden.In der Stadt wimmelte es vor Plakaten mit Aufschriften wie "Trader, Banker, hört auf mit eurer Betrügerei", "Hungersnot, gelistet an der Aktienbörse" und "Rettet den Planeten, esst einen Kapitalisten." Ein Plakat bezeichnete die Rohstoffhändler sogar als "Diebe, Plünderer, Mörder."© Redaktion GoldSeiten.de