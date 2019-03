WPIC - Woher stammt Platin überhaupt?

Platin ist ein seltener Rohstoff, der nur an wenigen Orten abgebaut werden kann, so schreibt der World Platinum Investment Council (WPIC) in einem Bericht . Tatsächlich ist es sogar dreimal so selten wie Gold. In nur vier Ländern wird der Platinbergbau signifikant betrieben, wobei Südafrika die größten Platinreserven besitzt.Jedes Jahr werden weltweit etwa 6 Millionen Unzen Platin abgebaut; dabei stammen 72% der jährlichen Platinproduktion aus Südafrika. Weitere 11% stammen aus Russland, 8% aus Zimbabwe und 6% aus Nordamerika. Die verbleibenden 3% stammen aus kleineren Operationen in China, Kolumbien und Finnland.Eine Platinmine, die dazu etabliert wurde, das zukünftige Wachstum der weltweiten Platinnachfrage zu decken, produziert einen Warenkorb an Platingruppenmetallen (PGMs) - Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium - und anderen Metallen. Je nach Zusammensetzung des extrahierten Erzes kann Platin entweder als primär oder sekundär produziertes Metall angesehen werden. In Südafrika und Zimbabwe wird es beispielsweise als primäres Metall abgebaut.© Redaktion GoldSeiten.de