England - Gold aus Privathaushalten im Wert von über 180 Mio. USD gestohlen

Laut einer BBC-Recherche wurde in England seit 2013 Goldschmuck im Wert von mehr als 180 Mio. US-Dollar vornehmlich von der asiatisch-stämmigen Bevölkerung gestohlen, berichtet Kitco News "Von den 23 Polizeistellen, die Zahlen zur Verfügung stellten, verzeichnete der Großraum London den höchsten Wert an gestohlenem Schmuck - 152,6 Mio. USD gefolgt von 12,8 Mio. USD im Großraum Manchester", berichtete die BBC nach Informationen aus Anfragen bei 45 Polizeistellen im Vereinigten Königreich.Die Recherche enthüllte, dass Diebe es im Besonderen auf die asiatische Bevölkerung abgesehen hätten. In britisch-asiatischen Familien ist es Tradition Goldschmuck zu Hochzeiten zu verschenken sowie diesen Schmuck zu vererben. Der Gesamtwert des gestohlenen Schmucks beliefe sich auf 186,6 Mio. US-Dollar aus fast 28.000 gemeldeten Diebstählen seit 2013. Zahlen aus Schottland, Wales und Nordirland gebe es nicht, so die BBC.Der Großteil des gestohlenen Schmucks habe erhebliche kulturelle Bedeutung, so Sanjay Kumar, Verkaufsspezialist für asiatisches Gold. "Den Leuten wird von ihren Eltern gesagt, dass sie Gold kaufen müssen - es ist ein Investment, es bringt Glück", sagte er. "Es ist etwas, das wir als Asiaten tun, also folgen die Leute den Traditionen und der Kultur."© Redaktion GoldSeiten.de