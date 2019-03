Chinas Goldnettoimporte über Hongkong im Februar

Chinas Goldimporte über den Hauptkanal Hongkong sanken auf Nettobasis um 13,6% verglichen zum Vormonat, so das Nachrichtenportal Business Recorder . Wirtschaftliche Probleme wirkten sich negativ auf den Appetit des weltgrößten Bullionkonsumenten aus.Laut den Daten des Statistikamts von Hongkong sanken die Nettoimporte des gelben Metalls im Februar in China auf 33,15 Tonnen, nachdem sie sich erst im Januar auf 38,37 Tonnen verdoppelt hatten.Die Gesamtimporte von Gold über Hongkong sanken im letzten Monat um 13,4% auf 36,61 Tonnen von 42,267 Tonnen im Januar. Eine schwache chinesische Wirtschaft belaste den Goldkonsum im Land und die Bevölkerung halte sich mit Geldausgaben zurück, so Samson Li, Edelmetallanalyst bei Refinitiv GFMS in Hongkong. China senkte sein Wirtschaftswachstumsziel im Jahr 2019 auf 6% bis 6,5% im Vergleich zu 6,6% im letzten Jahr.Das Land könnte auch Zeit brauchen, um den "überschüssigen Bestand des Metalls zu verdauen", den es letztes Jahr akkumuliert habe, so Li. China gibt keine Handelsdaten für Gold aus, sodass die Zahlen aus Hongkong stellvertretend für die Zuflüsse ins Land dienen. Allerdings können sie kein komplettes Bild der chinesischen Goldkäufe liefern, da China auch über Shanghai und Peking Gold bezieht.© Redaktion GoldSeiten.de