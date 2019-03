Wie Gold das Beschlagen von Glas verhindern kann

Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich haben eine Möglichkeit entdeckt, wie Gold dazu verwendet werden kann, das Beschlagen von Glas zu verhindern, so berichtet Schiffgold Die Forscher entwickelten eine transparente Beschichtung, die Infrarotwärme absorbiert und den Beschlagungseffekt reduziert; nicht nur bei Brillengläsern, sondern auch bei Kameralinsen und sogar Frontscheiben von Fahrzeugen.Die Beschichtung selbst besteht aus Goldnanopartikeln, die in nicht leitendes Titanoxid eingelassen sind. Der Hauptautor der Studie, Christopher Walker, beschrieb die Funktionsweise wie folgt: "Unsere Beschichtung absorbiert den Infrarotbestandteil des Sonnenlichtes sowie einen kleinen Teil des sichtbaren Lichts und wandelt dieses Licht in Hitze um."Diese Hitze würde die Glasoberfläche dann um 3 bis 4 Grad Celsius erhitzen. Die Temperaturdifferenz würde dann dafür sorgen, dass eine Beschlagung des Glases vermieden wird. Da die Beschichtung nur Sonnenenergie benötigt, ist sie vor allem für tragbare Gegenstände wie Brillen geeignet.Üblicherweise halten wir Gold für eine Investition oder Geld, doch seine zunehmenden Anwendungsbereiche innerhalb der Technologiebranche und der Industrie im Allgemeinen werden die Nachfrage wahrscheinlich zunehmend beeinflussen.© Redaktion GoldSeiten.de