Fortuna Silver - Es bleibt ein Tauziehen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. konnte im Februar den Ausbruch über den Widerstandsbereich von 3,50 USD vollziehen. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz, sodass noch im gleichen Monat die zuvor erzielten Gewinne wieder komplett abgegeben wurden. Was verbleibt ist ein gescheiterter Ausbruchsversuch mit bitterem Nachgeschmack. Weitere Details dazu erfahren Sie im Nachgang.Der Widerstandsbereich rund um 3,50 USD bewies seine Wirkung und auch ein jüngstes Aufbäumen zur Monatsmitte erweist sich als gescheitert. Hierbei wurden die Bullen bereits um 3,40 USD in die Schranken verwiesen. Seither erneute Konsolidierung und somit bleibt es gegenwärtig ein Tauziehen. Sollten die Bullen allerdings den Sprung über das Niveau von 3,50 USD nochmals vollziehen können, so besteht die nochmalige Chance einer Attacke auf die unmittelbar darüber befindliche Zone von 3,60 bis 3,80 USD.Ein Ausbruch über 3,80 USD dürfte wiederum für den weiteren Verlauf zusätzliche Kurssteigerungen bis 4,40 USD versprechen. Sollte es hingegen ein Abtauchen unter das Niveau von 3,00 USD geben, so müsste man mit einem Test des letzten Zwischentiefs bei 2,91 USD rechnen, bevor darunter die Zone rund um 2,75 USD interessant werden dürfte. Die Spanne von 2,75 bis 2,90 USD könnte sich durchaus wieder als Nachfragebereich entpuppen.Falls nicht, sollte man sich durchaus auf eine Korrekturausdehnung bis mindestens zur Marke von 2,00 USD je Anteilsschein einstellen. Dieser Bereich dürfte höchste Aufmerksamkeit erzeugen, sodass man speziell dort das große Chartbild im Auge behalten muss.Bäumen sich die Bullen nochmals auf, könnte es mit einem Ausbruch über 3,50 USD zu einer weiteren Attacke bis zur Widerstandszone von 3,60 bis 3,80 USD kommen. Sollte es den Marktteilnehmern diesmal gelingen die Aktie über dieses Bollwerk an Widerständen zu heben, sollten weitere Zugewinne bis zum Level bei 4,40 USD nicht überraschen.Eine Auflösung nach unten darf keinesfalls außer Acht gelassen werden. Kommt es daher zu einem Rückgang unter 3,00 USD, sollte man mit weiterem Druck bis zur Unterstützungsmarke bei 2,75 USD rechnen. Notierungen darunter dürften eine neue Korrekturwelle bis zur runden Marke von 2,00 USD einleiten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.