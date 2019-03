CPM Group: Erst geht es bergab und dann bergauf für Gold

Obwohl sich der Goldpreis in den ersten Monaten 2019 erholt hat, soll es Mitte des Jahres einen Rückgang geben, bevor erneut Momentum aufgenommen wird, so ist die Meinung der CPM Group. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall im April Zunahmen verzeichnen wird, bevor es unter 1.300 Dollar je Unze fallen wird, berichtet Investing News "Wir denken, dass der Preis im März und April noch etwas steigen wird, bevor er im zweiten Quartal zurückgeht und dann vielleicht auf 1.280 Dollar je Unze fällt", so geschäftsführender Teilhaber des Unternehmens Jeffrey Christian. Tatsächlich könnte das gelbe Metall dasselbe Preismuster verzeichnen wie im letzten Jahr und sogar auf 1.210 Dollar je Unze fallen.Im Laufe des zweiten und dritten Quartals des Jahres würden die Investoren Gold etwas fernbleiben, so Christian. Der Preis wird dabei zurückgehen. "Dann, wenn sich die Leute im vierten Quartal dann wieder mehr um den Zustand der USA und die Weltwirtschaft sorgen, könnte Gold wieder steigen."Die Investitionsnachfrage nach Gold sei 2018 etwas zurückgegangen, soll jedoch 2019 auf etwa 17 Millionen Unzen ansteigen.© Redaktion GoldSeiten.de