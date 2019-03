Indien: Goldkauf mit Google Pay

Angeblich soll Google bald eine Dienstleistung enthüllen, die es indischen Bürgern erlauben soll, Gold mithilfe der mobilen Handyapp Google Pay zu erwerben, so berichtet die Webseite International Adviser . Dies ginge aus mehreren lokalen Medienberichten in Indien hervor.Der Plan sei, eine Art Goldkonto einzuführen - ein mit dem Metall verknüpfter Sparplan - damit Nutzer der App das Edelmetall zum Marktpreis erwerben können. Berichten zufolge habe das in Kalifornien ansässige Technologieunternehmen eine Vereinbarung mit MMTC-Pamp India unterzeichnet. Dies ist ein Joint Venture, das aus dem staatseigenen Metallhandelsunternehmen MMTC und der schweizer Edelmetallraffinerie Pamp SA besteht.Gold, das via Google Pay gekauft wurde, wird von MMTC-Pamp beschafft und dort in physischer Form aufbewahrt werden. Die Kontobilanz wird den aktuellen Preis der gesammelten Goldeinheiten widerspiegeln. Diese können als physisches Gold oder Bargeld im Konto eingelöst werden, sobald deren Wert dem Mindestnennwert von beispielsweise einem Gramm tatsächlichen Goldes entspricht.Laut Medienberichten lehnte der indische Google-Sprecher jegliche Kommentare ab.© Redaktion GoldSeiten.de