Randy Smallwood: Minenunternehmen sollten ihre Versprechen halten

In einem Interview mit Kitco News sagte Randy Smallwood, Präsident und CEO von Wheaton Precious Metals, dass Minenunternehmen eine einfache Regel befolgen müssten, um neues Interesse bei Investoren zu generieren: ihre Versprechen halten. Seiner Meinung nach sei einer der Gründe, weshalb Investoren den Minensektor ignorierten, dass sie ihre Versprechen nicht erfüllten, Shareholder-Value zu kreieren."Unserer Erfahrung nach neigen Unternehmen dazu, zu viel zu versprechen und zu wenig zu leisten", sagte er. "Die Unternehmen, die ihre Versprechen halten, sind diejenigen, über die Investoren reden und sie sind hoch geschätzt." Sein Unternehmen stelle seine Jahresziele so, damit es sie auch erfüllen und die Produktionsprognosen einhalten könne. Damit ziehe es Investitionen an.Smallwood fügte hinzu, dass sich die Stimmung unter den Führungskräften des Minensektors verändere, da sie es mit schwindendem Investmentkapital zu tun haben. Laut einem Bericht der Prospectors & Developers Association of Canada sank die Finanzierung 2018 um 50%. Doch Smallwood ist optimistisch, dass Investoren sich bald wieder dem Edelmetallsektor zuwenden."Überall auf der Welt gibt es einen Schub zur Entdollarisierung", sagte er. "Wenn ich den US-Dollar betrachte, sehe ich einen grundlegenden Fehler in seinem Langzeitwert und letztendlich wird es auf materielle Vermögenswerte ankommen, unter denen Gold glänzt." Aber nicht nur der US-Dollar bereitet Smallwood Sorgen. Seiner Ansicht nach werden Länder nur auf eine Art mit der, wie er meint, bevorstehenden Schuldenkrise umgehen können und zwar durch Währungsentwertung.© Redaktion GoldSeiten.de