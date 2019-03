Archäologen entdecken antiken Silberkelch

Archäologen sollen einen 3.000 Jahre alten Silberkelch entdeckt haben, während sie mit Ausgrabungsarbeiten in der Provinz Ardabil im Nordwesten des Irans beschäftigt waren, so berichtet der Daily Sabash Der Leiter der Generaldirektion für Kulturerbe, Kunsthandwerk und Tourismus der Provinz Ardabil, Nader Fallahi, erklärte der iranischen Staatsagentur IRNA, dass man den Silberkelch während Ausgrabungen im Distrikt Khalkhal gefunden habe. Seinen Angaben zufolge könnte das antike Artefakt zum Königreich der Mannäer gehört haben, die in der Region zwischen 850 und 616 vor Christus herrschten."Der Kelch kann mit den Silberkelchen verglichen werden, die man in der Region Hasanlu in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan gefunden hat", meinte Fallahi mit Bezug auf eine archäologische Ausgrabungsstätte im iranischen Solduz-Tal.Der Silberkelch soll im archäologischen Museum von Khalkhal ausgestellt werden.© Redaktion GoldSeiten.de