Goldbaisse ist erst mit Ausbruch über dieses Niveau vorbei

Der Goldbärenmarkt drückt den Preis immer noch herunter, doch sobald der Goldkurs das Niveau bei 1.380 USD durchbricht, wird das Metall abheben, so Matt Maley, Geschäftsführer und Aktienstratege von Miller Tabak, laut einem Artikel von Kitco News "Wir befinden uns seit 2011 in diesem Bärenmarkt. Am härtesten waren die ersten Jahre dieses Bärenmarkts. In den letzten drei Jahren wurde Gold in einer sehr weiten Handelsspanne gehandelt", sagte Maley am Mittwoch. "Doch nun steigen wir wieder der Spitze entgegen."Das ausschlaggebende Niveau, das Gold zu durchbrechen habe, sei seine mehrjährige Deckelung von 1.380 USD je Unze, merkte Maley an. "Gold brach über seine Trendlinie aus. Das ist sehr positiv. Aber wir brauchen einen Ausbruch über das Schlüsselniveau von 1.380 USD, das Kurshoch in den Jahren 2014, 2016 und 2018." Dieses Niveau sei eine Barriere, deren Durchbruch eine signifikante Rallye auslösen werde, so Maley weiter.Nachdem der Goldkurs am Montag 4-Wochen-Höchststände erreichte, fielen die Preise am Donnerstag unter 1.300 USD, herabgezogen von einem stärkeren US-Dollar. "Goldpreise erlitten starke zweistellige Verluste und fielen auf ein 3-Wochen-Tief am Donnerstag. Die Edelmetallbullen lassen inmitten eines wiederauflebenden US-Dollar-Index der auf ein kürzliches mehrmonatiges Hoch zusteuert, am Ende dieser Woche schnell nach", schrieb Jim Wyckoff, technischer Senior-Analyst bei Kitco.© Redaktion GoldSeiten.de