Australischer Wedge-Tailed Eagle in Platin-Variante & PP zu 1oz

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Zum 7. Mai 2019 veröffentlicht die Prägestätte nun auch eine 1-oz-schwere Platinvariante des Adlers, der in Polierter Platte erhältlich sein wird. Auf der Motivseite der Münze ist das für 2019 vorgestellte Bild eines australischen Keilschwanzadlers mit erhobenen Schwingen abgebildet. Zudem kann man dort die Jahreszahl, das Feingewicht, die Metallart sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" vorfinden.Auf der Kehrseite sieht man das von Ian Rank-Broadley anfertigte Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II sowie den Nennwert der Münze 100 Dollar.Die 1-oz-schwere Platinmünze ist auf 250 Stück limitiert und wird in einer ansehnlichen Holzschatulle mit beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de