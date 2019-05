"Australian Kookaburra" - Silbervarianten in PP & Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 7. Mai 2010 bietet die Prägestätte nun auch den "Australian Kookaburra" in einer 1-Unzen-schweren sowie 5-Unzen-schweren Silbervariante an, die jeweils in Proof-Qualität und Hochrelief erhältlich sind.Auf der Motivseite der Münzen ist ein Kookaburra abgebildet, der vor der untergehenden Sonne auf einem einzelnen Ast sitzt, der aus dem Wasser ragt. Im Hintergrund ist zudem der Teil eines Baums zu erkennen. Des Weiteren findet man auch die Jahreszahl, das Feingewicht, die Feinheit sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" dort.Die Kehrseite der Münzen ist von einem Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II, das von Ian Rank-Broadley angefertigt wurde, geziert. Zudem findet man auch den Nennwert der Münzen dort; jeweils 1 Dollar und 8 Dollar.Die 1-Unzen-schwere Variante ist auf 5.000 Stück und die 5-Unzen-schwere Variante auf 500 Stück limitiert. Beide Münzen werden in einer ansehnlichen schwarzen Box mit Glasdeckel und beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de