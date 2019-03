Defla XXXL - Alles abgewürgt, schwarzer Schwan oder ZB-Geld

EUR- bedingtkracht via FOREX-Impuls schon alles herunter,dazu twittert Herr Trump das Öl runter und das senkt MEX- Peso, Rubel und co.Dazu herrscht längst Rezession in der BRD, einem Autoland.Dazu weiter riskieren EU und Grossbritannien mit ihrem skurrilen "in Beschlagnehmen des Freihandels auf einem Kontinent mit Junktim an Bananenkrümmungsvorschriften" (EU) und 12? Abstimmungen ohne jede Mehrheit im UK Parlament nicht nur 3% der Ausfuhren der EU plötzlich an der LKW-Schlange stehen zu haben (mit welchem Zollsatz dann eigentlich?), sondern nimmt man Lieferungen von Autos und deren Vorprodukte (Teile) alle mit hinzu, dann kann das am kurzen Ende 15% der Autoproduktion Europas betreffen, zusätzlich zur Rezession in der BRD und weltweit wohlgemerkt.Der US-Chinesische Handelsstreit ist immer noch nicht beigelegt, da werden aber seit heute wieder Hoffnungsschimmer verbreitet.Und die Ernte fürs Deflationieren ist nun selbst in den USA nachhaltig eingefahren:January Personal Spending kam frisch heute mit EINEM DRITTEL DER ERWARTUNG von 0,3% mit 0,1% herein!;February Personal Income kam mit 0,2% vs. 0,3% Erwartung herein;Core PCE Preis Index kam mit 0,1% vs. 0,2% Erwartung herein.Überall in Europa werden die Wachstumsprognosen halbiert (Nachlaufzahlen, das wird viel schlimmer), die USA weniger, aber ebenfalls zunehmend schlecht.Angerichteten Schaden korrigieren, Notenbänker, was Anderes gibt es dazu nicht zu sagen. Eine echte Meisterleistung, Mangelteuerung mit Inflation verwechselt zu haben. Drucken, sofort, oder ...Charts dazu (bei Palladium mit Sonderfaktor Auto-BRD, Auto-Brexit und Rubel und nach extremem Anstieg davor), aber das ist bloß schneller, nicht alleine, irren Sie sich da nicht.Gold