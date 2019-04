Platin - Schwieriges Terrain

Nach einem kurzfristigen Doppelboden bei 775 USD setzte bei Platin im Februar eine Kaufwelle ein, die erst an der Hürde bei 868 USD gestoppt wurde. Allerdings brach der Wert direkt im Anschluss wieder an die Unterstützung bei 806 USD ein und neutralisierte damit die bullischen Vorgaben des Anstiegs. Seit Mitte März befindet sich der Kurs in einer volatilen, dreiecksförmigen Seitwärtsbewegung unterhalb der 868 USD-Marke, die er aktuell erneut ansteuert.Solange Platin nicht unter die Haltemarke bei 831 USD zurückfällt, könnte sich die Seitwärtsbewegung nach oben auflösen. Ein Ausbruch über 868 USD könnte dann zu einer Kaufwelle bis 885 USD und darüber ggf. bis 912 USD führen.Dagegen würde bereits der Bruch der 831 USD-Marke klar für die Bären und einen Kursrutsch bis 806 USD sprechen. Dieser würde sich unterhalb der Marke direkt bis 775 USD ausdehnen. Selbst Verluste bis 751 USD wären in der Folge möglich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG