Kitco-Umfrage: Gold soll in neuem Glanz erstrahlen

In der letzten Woche veröffentliche Kitco News die neuste Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen in dieser Woche. Dabei erwarteten sowohl Main als auch Wall Street, dass Gold in neuem Glanz erstrahlen wird.Insgesamt 14 Marktexperten nahmen diesmal an der Umfrage der Wall Street teil. Dabei gaben neun (64%) von ihnen an, bullisch gegenüber Gold zu sein. Zwei (14%) Teilnehmer erwarteten einen niedrigeren Preis, während drei der Befragten (21%) einen Seitwärtsmarkt prognostizierten.Des Weiteren stimmten auch 589 Kleinanleger ab. Davon waren 301 (51%) der Meinung, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Weitere 190 (32%) prognostizierten, dass es einen Goldpreisrückgang geben wird. Die verbliebenen 98 (17%) erwarten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de