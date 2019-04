BMO: Platin-ETFs verzeichnen Rekordhoch

Die in börsennotierten Fonds gehaltenen Platinbestände sind letzten Donnerstag den neunten Tag in Folge gestiegen und beliefen sich auf 2,96 Millionen Unzen, so berichtet Scrap Register . Dies würde die bisher höchsten Bestände überhaupt darstellen."Seit Beginn des Jahres sind die Zuflüsse stark geblieben, da Investoren scheinbar der Ansicht sind, dass Palladium überkauft sein könnte. Man sah mittelfristig Potenzial, Platin als Ersatz in der Herstellung von Autokatalysatoren zu verwenden", so erklärte BMO Capital Markets."In den letzten Jahren ist Platin in Ungnade gefallen. Der Preis fiel 2014 von mehr als 1.500 Dollar je Unze auf weniger als 800 Dollar je Unze im Jahr 2018. Nun hat sich der Preis stabilisiert und scheint Ende 2018 einen Wendepunkt erreicht zu haben; in diesem Jahr ist er bisher um mehr als 6% gestiegen."© Redaktion GoldSeiten.de