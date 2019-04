Goldfundamentaldaten verbessern sich weiter

GDX & GDXJ Wochenchart

Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe, US-Leitzins, Renditekurve & Goldaktien

Stoppen Sie mich bitte, wenn Sie das schon einmal gehört haben. Die Edelmetalle haben schon wieder enttäuscht.Die Bergbauunternehmen haben die Metalle angeführt, doch diese sind aus ihrer Bären-Flagge nach unten ausgebrochen und zogen die Bergbauunternehmen mit sich in die Tiefe; das deutet auf eine vorläufige Spitze hin.Die technischen Daten lassen vermuten, dass der Branche Schwäche bevorsteht, doch die Fundamentaldaten sind endlich bullisch geworden.Bevor wir uns mit den Fundamentaldaten befassen, lassen Sie uns einen Blick auf die technischen Daten werfen. Unten finden Sie den Wochenchart des GDX und des GDXJ.Nachdem der Wochenwiderstand in der letzten Woche nicht durchbrochen werden konnte, besitzen GDX und GDXJ nun Widerstände bei jeweils 23 Dollar und 34 Dollar.Kurzfristig besteht wahrscheinlich ein Abwärtstrend, doch sollte die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr kürzen, dann werden die Bergbauunternehmen letztlich höhere Hochs verzeichnen; das könnte wie die rechte Schulter eines unregelmäßigen Schulter-Kopf-Schulter-Bodens aussehen.Wie wir in der letzten Woche angesprochen haben, entwickelten sich die Edelmetalle erst überdurchschnittlich, nachdem die Zinsen erstmals reduziert wurden (in zwei vorherigen Fällen).Der untere Chart zeigt das Muster, das zu einer starken Performance der Goldbergbauaktien führen wird. Die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe beginnt zurückzugehen, die Fed pausiert, die Renditekurve wird steiler und die Goldaktien liefern ab.Angesichts des aktuellen Kontextes und Hintergrunds können wir das Argument anbringen, dass die Goldbergbauaktien und Gold einen Bullenmarkt nicht offiziell betreten werden, bis die Fed nicht ihre erste Zinskürzung durchgeführt hat. Die Fed-Funds-Futures lassen essentiell eine Zinskürzung bis Dezember außer Acht und deuten auf eine Chance von fast 30% hin, dass es bis Januar 2020 zwei Zinskürzungen geben wird.Die Anleihen sind überkauft (und die Renditen überverkauft) und diese Märkten könnten eine Gegentrendbewegung verzeichnen, die mit der Schwäche am Edelmetallmarkt zusammenfallen würde.Edelmetallbullen sollten von der Schwäche jedoch nicht entmutigt werden, da eine Zinskürzung innerhalb der nächsten 12 Monate oder früher sehr wahrscheinlich ist. Die kommenden Wochen und Monate könnten sich als besonders guter Zeitpunkt herausstellen, um sich bereits im Voraus für die erste Zinskürzung und einen bestätigten neuen Bullenmarkt in Goldaktien zu positionieren.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 1. April 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.