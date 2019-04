Verkaufszahlen der Goldmünze "American Eagle" im März 2019

Kürzlich meldete die Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Daten der Verkäufe der weltweit beliebten Anlagemünze " American Gold Eagle " per Ende März 2019. Demnach sind die Verkäufe der Goldmünzen gemessen am Feingewicht im dritten Monat des Jahres erneut gesunken.Aus den Angaben geht hervor, dass im März 2019 insgesamt 11.500 Unzen der Goldmünzen verkauft wurden, wohingegen es im Februar noch 12.500 Unzen waren. Somit wurden im dritten Monat des Jahres 8% weniger Goldunzen verkauft als im Vormonat. Die Stückzahl der verkauften Goldmünzen stieg jedoch um 29,55% von 22.000 im Februar auf 28.500 im März.Bis zum 31. März 2019 verkaufte die U.S. Mint 8.500 Münzen zu je 1 Unze, 2.500 Münzen weniger als im Vormonat. Des Weiteren wurden in diesem Zeitraum 1.000 Münzen zu je ½ Unzen, 4.000 Münzen zu je ¼ Unzen und 15.000 Münzen zu je 1/10 Unzen verkauft.Per 31. März 2019 verzeichnete die Prägestätte U.S. Mint eine Zunahme von 7.000 Unzen der Goldmünzen gegenüber 3.500 Unzen im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der verkauften Goldmünzen stieg um 128% von 12.500 Stück im März 2018 auf 28.500 Stück im März 2019.© Redaktion GoldSeiten.de