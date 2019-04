American Silver Eagle: Verkäufe im März 2019

Die Prägestätte U.S. Mint veröffentlichte die aktuellen Angaben zu den Verkäufen der Anlagemünze " American Eagle " in Silber. Diesen Angaben zufolge verringerten sich die Verkaufszahlen im März 2019 zum zweiten Mal in Folge. Demnach verkaufte die U.S. Mint im dritten Monat des Jahres 850.000 Silbermünzen zu je 1 Unze. Ein Minus von 60,60% gegenüber ca. 2,16 Mio. Unzen im Februar 2019.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die US-amerikanische Prägestätte per 31. März 2019 somit eine Verringerung um 7,1% gegenüber 915.000 Silbermünzen im März 2018.© Redaktion GoldSeiten.de