Perth Mint: Münzverkäufe legen im März wieder zu

Die Münzprägestätte Australiens, die Perth Mint , veröffentlichte vor kurzem die neusten Absatzzahlen für den März 2019 auf ihrem Blog . Aus den Daten geht hervor, dass im dritten Monat des Jahres mehr Münzen und Barren als im Februar verkauft worden sind.Somit verkaufte man im März 32.757 Unzen Gold als Münzen und Barren. Dies stellt im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 67,78% dar. Im Februar 2019 hatten sich die Verkäufe auf 19.524 Unzen Gold belaufen. Verglichen zum Vorjahreszeitraum ergab sich eine Zunahme von 9,62%; im März 2018 hatte man 29.883 Unzen Gold als Münzen und Barren abgesetzt.Des Weiteren stiegen auch die Verkäufe von Silberunzen in Münzen- und Barrenform. Im März 2019 verkaufte man 935.819 Unzen des Metalls, was eine Steigerung von 60,16% im Vergleich zum Februar darstellt, als man nur 584.310 Unzen absetzte. Im Jahresvergleich ergab sich hingegen ein kleines Minus. Im März 2018 verkaufte man 976.921 Unzen Silber; 4,11% mehr als in diesem März.© Redaktion GoldSeiten.de