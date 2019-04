Commerzbank: Gold gibt anfängliche Stärke auf

Gold beendete das erste Quartal mit eher verhaltenen Zunahmen, nachdem es den Großteil seiner anfänglichen Stärke aufgegeben hat, so berichtet Scrap Register . "Zum Ende des Quartals blieb nichts von dem starken Start in das Jahr übrig; Gold ist weit in den Februar stark angestiegen", kommentierte die Commerzbank.Der Goldpreis in Euro stieg im letzten Quartal dank einem soliden US-Dollar und einem schwächeren Euro um 3%. Die Gold-ETFs stabilisierten sich im März, nachdem es im Februar einige Ausflüsse gab, und beendeten das Quartal mit Beständen von etwa 38 Tonnen Gold.Im Gegensatz dazu blieben die Verkaufszahlen der US-Münzverkäufe eher verhalten, auch wenn die 90.000 Unzen, die im ersten Quartal verkauft wurden, ein Drittel mehr waren als im Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de